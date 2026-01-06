da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Badnje veče ima poseban značaj za pravoslavne vernike. Uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, svi članovi porodice se okupljaju kako bi zajedno dočekali rođenje Isusa Hrista. Po mnogima najlepše veče u godini bogato je običajima koji nas povezuju sa tradicijom i verom.

Na Badnje veče, po starinskim običajima, domaćin zajedno sa sinovima unosi u kuću pečenicu, badnjak i slamu. Pečenica se obično nosi na ražnju, dvoje ljudi je drži između sebe, a jedan od njih prvi stupi desnom nogom preko praga, pozdravlja domaćicu i ostale ukućane rečima:

"Dobro veče! Čestit Božić, Badnje veče!"

Domaćica i ostali ukućani odgovaraju, posipajući pečenicu i domaćina zobi i pšenicom:

"Dobro veče! Čestiti vi i vaša pečenica!"

Badnjak i sveće u domu – simbol Badnje večeri i božićnih čestitki Foto: Shutterstock

Pečenica se potom unosi u sobu gde se priprema večera za Badnji dan i božićni ručak, i postavlja uz istočni zid, na kom stoje ikone i kandilo.

Klikom na link saznajte zašto Srbi ne slave Božić 25. decembra.

Prethodno, badnjak se iseče sa debljeg kraja na tri dela, dovoljno velikih da stanu u šporet ili peć. Kada se unese u kuću, postupa se isto kao sa pečenicom. Badnjak se postavlja na ognjište, a u modernim domovima često se stavlja pored peći i odmah se pali jedno drvo. Ako nema peći, kao što je to slučaj u najvećem broju stanova i kuća u Srbiji, badnjak se postavlja pored pečenice.

Slama se posipa po celoj kući, a domaćica ispod stola za kojim će se večerati stavlja slatkiše, poklone i igračke koje deca traže i "pijuču" kao pilići. Slama simbolizuje onu slamu na kojoj se Isus Hristos rodio u pećini u Vitlejemu.

Kad su pečenica, badnjak i slama uneti u kuću, svi ukućani ustaju i zajedno čitaju molitve. Peva se tropar "Roždestvo tvoje", moli se Bogu, svi međusobno čestitaju praznik i Badnje veče, i potom se seda za trpezu. Badnja večera je uvek posna - obično se priprema prebranac, sveža ili sušena riba i druga posna jela.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Seča badnjaka