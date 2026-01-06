Slušaj vest

Prvi savet je da izbegavate uske cipele ili čizme. Idealno bi bilo da obuća bude barem pola broja veća. Kada su cipele tesne, cirkulacija krvi je otežana, a sloj vazduha koji doprinosi toplini nestaje.

Još jedan važan faktor je održavanje stopala suvim, jer vlaga može dovesti do smrzavanja. Pre obuvanja nanesite antiperspirant na stopala kako biste sprečili znojenje. Takođe, investirajte u vodootporni sprej za obuću koji će je zaštititi od vode, vlage, prljavštine i snega.

Ruska vojna metoda za dodatnu zaštitu

Ako tražite dodatnu zaštitu, isprobajte proverenu rusku vojnu metodu. Potrebno je ispod originalnog uloška čizama dodati sloj od kuhinjske alu-folije. Za bolji efekat možete koristiti reflektujuću alu-foliju iz prodavnica za građevinski materijal.

Topla stopala su najvažnija kada je hladno Foto: Shutterstock

Postupak je jednostavan: na foliji iscrtajte oblik prateći originalni uložak, a zatim ga isecite. Ključno je da folija bude postavljena ispod uloška, kako bi izolovala hladnoću iz đona. Ako foliju postavite iznad uloška, može doći do kondenzacije, što će izazvati znojenje i zaparivanje stopala.

Dodatna izolacija ulošcima od filca

Još jedan savet za bolju izolaciju je zamena originalnog uloška onim od filca, koji pruža dodatnu toplinu. Iako ovaj korak nije obavezan, može značajno unaprediti zaštitu od hladnoće.

Pridružavanjem ovih praktičnih saveta, zimski dani biće mnogo prijatniji, a vaša stopala zaštićena i topla.

