Povodom najradosnijeg praznika Božića sveštenik Marko Jeftić odgovorio je na najčešća pitanja sa kojima se susreći vernici, a među njima i na pitanje da li osoba ženskog pola može biti položajnik.

Božić će sutra osvanuti za sve vernike koji ga dočekuju po julijanskom kalendaru. Najradosniji dan rođenja Isusa Hrista se pozdravlja rečima "Hristos se rodi", a otpozdravlja "Vaistinu se rodi".

Božić Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Sveštenik Marko Jeftić je naveo da sutrašnji dan simbolizuje nadu. Takođe je istakao i način na koji je trebalo pristupiti postu uoči ovog velikog dana.

- Božić je dan od kog sve počinje. Veličina Božića se ogleda u činjenici da je Bog radi nas postao čovek - započinje i dodaje da nas hrišćanstvo poziva na pronalaženje mere i u vezi sa božićnim postom, koji je prethodio ovom danu.

- Kao što istu dozu leka ne propisujemo pacijentu, tako se i način posta prilagođava. Znamo da većina naših vernika uglavnom, iz nekih praktičnih, običajnih ili drugih razloga, poste samo, prvu i poslednju nedelju božićnog posta. Međutim to bi vam bilo kao kada biste most gradili tako što biste izgradili dva metra mosta sa jedne obale i dva metra mosta sa druge obale, a ono u sredini ne bi bilo izgrađeno - pojašnjava otac Marko za portal religija.rs

otac Marko Jeftić Foto: printscreen/youtube/TV Studio B

Sveštenik naglašava da post nije samo odricanje od hrane životinjskog porekla već i duhovno pročišćenje i period kada svoje slabosti vidimo jasno ispred nas, te ih kao takve možemo preobratiti u vrline ili iskoreniti.

Objašnjava da priprema za ovaj dan treba da pročisti naše misli, kako bismo jasnije videli u čemu preterujemo, a preterivati se može u mnogo čemu - pa tako i u upotrebi tehnologije.

- Zloupotreba tehnologija, zloupotreba mobilnih telefona, društvenih mreža, medija, svake vrste, jeste nešto što može čoveka odvesti od fokusa, a fokus jeste život u Hristu. Sa druge strane, tehnologija može biti i praktična stvar. Neko tu može pročitati molitvu, pogledati nešto što mu je dušekorisno, pročitati neki odlomak iz Svetog pisma ili bilo šta drugo. Dakle, upotreba i zloupotreba je na Bogom datoj slobodi.

položajnik Foto: Youtube Printscreen

- Mi smo se tokom tih 40 dana, pred Božić kretali sa onom trojicom mudraca, ka Vitlajemu i pripremali za rođenje Hristovo.

Položajnik prvi gost

Položajnik je prvi posetilac koji dolazi u kuću na Božićno jutro i veruje se da donosi domaćinstvu sreću i bogatstvo.

Obično je to malo dete ili tinejdžer, a nedoumicu mnogih vernika - da li položajnik može biti devojčica, rešio je otac Marko.

- Devojčica apsoulutno može biti položajnik bez ikakvih daljih pitanja.

Da lipoložajnik biti žena razrešila je i etnolog Vesna Marjanović za telegraf.rs:

Foto: Sam Edwards / Hoxton / Profimedia

- Ranije je to bila isključivo muška uloga, zato što je muškarac predstavljao stub jedne kuće i porodice. Verovalo se da je to isključivo na muškarcima jer su oni bili ti koji su bili uspešni na životnim poljima, pa bi zbog toga i kuća bila uspešna, ali naravno, danas to nije podrazumevano. Već krajem 20. veka i sada u 21. veku sasvim je postalo normalno da unuci, ali i unuke imaju ulogu položajnika, tako da je pitanje rodne ravnopravnosti urodilo plodom i u tradicijama. Unuke i unuci su podosta uključeni jer se smatraju kopčama koje će ostati u kući da održavaju porodičnu tradiciju.

Govoreći o prepoznatljivim ukrasima za Božić sveštenik Marko otkriva značenje simbola na Božićnoj trpezi. Ona je mrsna, a na njoj se nalazi izniklo žito, božićna česnica i badnjak.

paljenje badnjaka Foto: BETA MILOS MISKOV

Božićna česnica se služi za Badnje veče ili Božić, a da li je treba služiti prvog ili drugog dana otkrio je:

- U našem narodu postoje različiti običaji, a nijedan nije pogrešan - božićna česnica se razlikuje samo po tome da li je mrsna ili ne i u skladu sa tim sprema i služi. Ako se jede uoči Božića je posna, a za Božić mrsna.

Kao proleće u januaru, u posudi na stolu, izniklo žito simbolizuje novi život, donoseći zelenilo i lepotu u sive zimske dane.

- Žito, inače, u pravoslavnoj crkvi nosi sa sobom simbol vaskrsenja. A tako izniklo tokom Božića predstavlja rađanje novog života. Zelenilo iznikle trave u sivilu i u tami decembarskih i januarskih dana svedoči nama o tome da je Hristos došao upravo zbog toga da bi porazio poslednjeg neprijatelja, odnosno, smrt. Zato se žito priprema i kada su parastosi, opela i kada su naše slave. Žito simboliše i vaskrsenje - navodi sveštenik Marko Jeftić za portal religija.rs.

