Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana

Kašaljje više od običnog refleksa – to je brz i sofisticiran proces koji štiti pluća i disajne puteve od prašine, mikroba i drugih iritacija. U trenucima pre nego što zakašljete, vaše telo prolazi kroz niz precizno koordinisanih faza, koje omogućavaju snažno i efikasno izbacivanje vazduha i štetnih čestica.

1. Iritacija i signal

Sve počinje kada nešto nadražuje vaša disajna vrata – može biti prašina, sekrecija ili mikroorganizam. Senzori u grlu i dušniku odmah šalju signal ka mozgu, u centar za kašalj, koji “aktivira” telo da reaguje.

2. Faza udisaja

Pre nego što vazduh izađe, uzimate dubok udah. Pluća se pune, a glasne žice se šire kako bi pripremile prostor za snažan izlazak vazduha.

3. Faza kompresije

U ovom trenutku glasne žice se naglo zatvaraju, a epiglotis pokriva dušnik. Istovremeno, trbušni i rebrni mišići se snažno kontrahuju, zarobljavajući vazduh i stvarajući veliki pritisak u plućima.

4. Faza izbacivanja

Glotis se otvara i sav pritisak iz pluća izbacuje vazduh kroz usta zajedno sa iritantom. Vazduh izlazi ogromnom brzinom – oko 80 km/h – uklanjajući prašinu, mikroorganizme i sluz.

5. Relaksacija

Nakon što je vazduh izbačen, mišići se opuštaju, a disanje se vraća u normalu.

