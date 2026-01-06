Slušaj vest

Maksimus Tekstoris Pulher, mačak premijera Barta de Vevera, postao je jedan od najpoznatijih političkih "influensera" u Belgiji, sa više od 142.000 pratilaca na Instagramu.

Mačak Barta de Vevera
Mačak Barta de Vevera Foto: printscreen/instagram/maximustp16

Ovaj napušteni škotski fold, kojeg je De Vever udomio iz azila, često se pojavljuje u objavama koje razveseljavaju belgijski internet, prenosi Informer.

Maksimus je postao simbol ljudskosti i topline u De Veverovoj političkoj imidžu, koji je poznat po svom ozbiljnom stavu.

Njegov Instagram nalog često prikazuje mačka kako se izležava, igra ili izražava "politička mišljenja", poput frustracije zbog štrajkova ili zastoja u pregovorima.

Klikom na link pogledajte reakciju mačka koji je prvi put ugledao sneg.

Profesor Dejv Sinarde sa Slobodnog univerziteta u Briselu smatra da je nalog odličan način za prikazivanje De Veverove "toplije" strane, dok istovremeno daje uvid u njegov radni etos.

Premijer, poznat po svom humoru, redovno deli slike iz svog svakodnevnog života, uključujući vožnju tramvajem ili peglanje košulje pre EU samita.

Bonus video: Mačka iz Niša proglašena najlepšom na svetu 

Mačka iz Niša proglašena najlepšom na svetu! Gandi apsolutni šampion u svim kategorijama Izvor: Kurir televizija