Tiktokerka Helena Sula, koju možete pronaći pod profilom @heleneinbetween, često putuje po Evropi, a u jednom od svojih poslednjih objava na TikTok-u odlučila je da oceni sve balkanske zemlje. Kaže da obožava Balkan i da bi svako trebalo da ga poseti, a ona je obišla gotovo sve zemlje.

Hrvatska – najskuplja, ali s razlogom

Za Hrvatsku kaže da je najpopularnija balkanska država, ali i najskuplja. Međutim, to joj ne smeta jer ju je očarala neverovatno lepa obala i ostrva, zadivljujuća arhitektura i odlična hrana. „Hrvatska ima najbolje maslinovo ulje na svetu“, navodi.

Istra Foto: Shutterstock

Srbija – surov izgled, ali sjajan provod

Srbija joj deluje pomalo surovo, sa mnogo komunističkih blokova zgrada, ali su je oduševili noćni život u Beogradu i lepota Novog Sada.

Bugarska – manastiri i jezera

U Bugarskoj su joj se posebno dopali manastir Rila i Sedam rilskih jezera, a za Sofiju kaže da je prelep, tradicionalni evropski grad.

Crkva Aleksandra Nevskog u Sofiji Foto: Zorana Jevtic

Bosna i Hercegovina – prijatno iznenađenje

Za Bosnu nije očekivala da će joj se svideti, ali se potpuno zaljubila u nju, iako je trag rata i dalje vidljiv. „Mostarski most i ljudi koji s njega skaču s razlogom su ikonični“, kaže.

Albanija – najveći šok

Najviše ju je, kako kaže, šokirala Albanija. Posebno su je zadivili Albanski Alpi, ali nije ostala ravnodušna ni prema albanskim plažama.

Slovenija – kao da ste u Švajcarskoj

Za Sloveniju navodi da je toliko čista, zelena i efikasna da ćete se zapitati da li ste slučajno zakoračili u Švajcarsku. „Jezero Bled izgleda kao da je naslikano.“

Rumunija – bajkoviti gradovi i gostoljubivi ljudi

U Rumuniji su je oduševili srednjovekovni gradovi koji, kako kaže, izgledaju kao da su izašli iz bajke, a tamošnje ljude je opisala kao najgostoljubivije među svim Balkancima.

Trg Ujedinjenja u Temišvaru na kom se nalazi srpska saborna crkva i sedište srpskog episkopa Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Crna Gora – prirodna razglednica

U Crnoj Gori su je zadivile prirodne lepote. „Plaže, planine i jezera su vam na dohvat ruke, a izgledaju kao sa razglednice.“

