Retrogradni Merkur donosi veće šanse za nesporazume, tehničke kvarove i odlaganja važnih planova.

Najbolje ga je iskoristiti za završavanje starih obaveza, reviziju planova i vraćanje na ono što je ostalo nedovršeno.
Do 2030. godine postoje tačno određeni datumi retrogradnosti koji mogu pomoći u lakšem planiranju posla, putovanja i važnih odluka.

O retrogradnom Merkuru i njegovom uticaju na ljude čuli su svi koji se makar malo zanimaju astrologijom: u ovom periodu postoji povećana verovatnoća da dođe do poteškoća u različitim oblastima života. Za izazovne dane možete se pripremiti uz kalendar retrogradnosti ove planete za narednih četiri godina - od 2026. do 2030.

Retrogradnost planeta je astronomska pojava u kojoj se sa stanovišta posmatrača na Zemlji stvara iluzija da se planeta kreće unazad. Zašto se to dešava? To je posledica razlike u brzinama kretanja planeta: kada Zemlja "prestigne" neku od njih, stvara se utisak da se ta planeta kreće u suprotnom smeru. Ovaj fenomen karakterističan je ne samo za Merkur, već i za ostale planete Sunčevog sistema.

Astrolozi su odavno primetili da periodi retrogradnosti planeta na poseban način utiču na procese na Zemlji. U poslednje vreme, međutim, najviše se priča baš o Merkuru - on važi za "šampiona" po jačini svog retrogradnog uticaja. U čemu se on ogleda?

Zašto se svi plaše retrogradnog Merkura?

Tradicionalno, tokom retrogradnosti Merkura, astrolozi savetuju da se ne započinju novi i značajni projekti, da se ne potpisuju važni dokumenti, kao i da se posebna pažnja posveti tehnici: ona može da se pokvari baš u nezgodnom trenutku, a novokupljeni uređaji mogu ispasti lošeg kvaliteta i brzo prestati da rade.

Retrogradni Merkur
Mogu nastati i problemi u komunikaciji: kada Merkur retrogradira, treba pažljivije birati reči i truditi se da se izbegnu konflikti. Ovi dani su odlični za završavanje ranije započetih obaveza, rešavanje zaboravljenih projekata i privodjenje kraju odloženih poslova.

Već smo objavili detaljan kalendar retrogradnog Merkura za 2026. godinu - uz komentare i preporuke astrologa. A ako želite da planirate nešto na duži rok, evo kalendara retrogradnog Merkura za narednih četiri godina, do 2030.

Kalendar retrogradnog Merkura do 2030. godine

Ovaj kalendar izračunala je poznati američki astrolog Suzan Miller, čije usluge koriste i holivudske zvezde (npr. Kameron Dijaz), piše Grazia.

2026. godina

25. februar - 20. mart - u znaku Riba
29. jun - 23. jul - u znaku Raka
24. oktobar - 13. novembar - u znaku Škorpije

2027. godina

9. februar - 3. mart - počinje u Ribama, završava se u Ovnu
10 jun - 4. jul - počinje u Raku, završava se u Blizancima
7. oktobar - 28. oktobar - počinje u Škorpiji, završava se u Vagi

2028. godina

24. januar - 14. februar - u Vodoliji
21. maj - 13. jun - u Blizancima
19. septembar - 11. oktobar - u Vagi

2029. godina

7. januar - 27. januar - počinje u Vodoliji, završava se u Jarcu
1. maj - 25. maj - u Biku
2. septembar - 24. septembar - počinje u Vagi, završava se u Devici
21. decembar - 10. januar (2030.) - u Jarcu

2030. godina

21. decembar (2029.) - 10. januar - u Jarcu
12. april - 6. maj - počinje u Biku, završava se u Ovnu
15. avgust - 8. septembar - u Devici
5. decembar - 25. decembar - počinje u Jarcu, završava se u Strelcu

