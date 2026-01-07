Slušaj vest

Brajan Benson (53) je na svom Instagram profilu @magnusthetherapydog objavio seriju video-snimaka u kojima pokazuje kako pripadnica generacije Z, Skajler, doživljava pojmove i reference iz tog perioda.

Mučili su je poziv na teret primaoca i „prženje“ CD-a

Serijal su počeli da snimaju u aprilu, kada je Skajler imala 16 godina, a u svim snimcima društvo joj pravi pas (koji i nije bio naročito od pomoći pri odgovaranju).

„Postavljaću ti pitanja o osamdesetima, o 1980-im, a ti ćeš mi reći šta misliš da su te stvari“, kaže joj otac na početku.

Jedno od pitanja bilo je šta je poziv na teret primaoca (collect call). Skajler je zaključila da bi to mogla biti neka vrsta grupnog razgovora iz vremena fiksnih telefona – verzija grupnog četa u kojoj svi koriste „telefon na zidu“ i razgovaraju zajedno pritiskom na dugme „collect call“.

Zbunio ju je i izraz „spržiti CD“. Kada ju je otac pitao šta to znači, odgovorila je:

„Koristiš ga toliko da se izgrebe i sprži pa više ne može da se pusti, postane prazan.“

Flopi disk je „savijeni disk za plejer“, a pejdžer bolnički razglas

Kada ju je pitao šta je flopi disk (floppy disk), Skajler se prvo potpuno zbunila:

„Mislila sam… čekaj, to je iz 1920-ih. Mislila sam da govoriš o flaperkama…“, a zatim se ispravila i objasnila da je to „disk koji se stavi u neki plejer, ali je onako savitljiv“.

Pejdžer je, pak, zamislila kao neku vrstu razglasa u bolnici ili supermarketu, poput obaveštenja:

„Pažnja, dr Benson, molimo dođite na prolaz 4.“

E. T. i „Prljavi ples“ mnogi su gledali, ali ne i generacija Z

Kada je otac ubacio filmske reference, situacija je postala još zabavnija. Kultnu rečenicu iz filma „E. T.“ („E. T. phone home“) Skajler je u početku potpuno pogrešno protumačila, pomešavši je sa skraćenicom ETA (procena vremena dolaska), pa je pitala:

„Kada stižeš?“

Tek nakon toga shvatila je da otac zapravo misli na E. T.-ja.

Slična situacija dogodila se i sa jednom od najpoznatijih rečenica iz filma „Prljavi ples“ – „Nobody puts Baby in the corner“. Skajler ju je shvatila doslovno, kao savet iz roditeljskog priručnika: nemoj stavljati bebu u ćošak. Kada ju je otac pitao odakle je to, pretpostavila je da je verovatno iz neke serije, „nešto kao Sejnfild“.

Inače, njih dvoje snimili su čitav niz video-snimaka sa mnoštvom pojmova i citata, ali je veliki deo vezan za američku pop-kulturu, pa nam nisu svi toliko poznati. Ako vas zanima ceo serijal, možete ga pogledati na Instagramu @magnusthetherapydog.

Ljudi na društvenim mrežama oduševljeni

Korisnici Instagrama i TikToka bili su oduševljeni, a video je prikupio skoro pola miliona lajkova. Jedan pratilac je napisao:

„Njeni odgovori su tako promišljeni i dobri! Potpuno pogrešni, ali promišljeni i dobri!“

Drugi je dodao:

„Vaša ćerka je izuzetno inteligentna. Njeni odgovori pokazuju dobro apstraktno razmišljanje.“

Još jedan komentar glasio je:

„Veoma pametna – iako je grešila, njeno obrazloženje bilo je besprekorno.“

A jedan komentar je sve sažeo:

„Ovo su bile veoma logične pretpostavke. Najbliže je bila sa collect callom. Bože! Nisam ni shvatio koliko su ove stvari zaista postale zastarele!“

„Zaista me je impresioniralo kako je moja ćerka pokušavala da opravda svoje zaključke za sve što sam je pitao. Definitivno se iznenadila kada je saznala šta su neke stvari iz osamdesetih zapravo bile“, rekao je Brajan na kraju.

