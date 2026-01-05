što je sigurno, sigurno je

Padovi na ledu predstavljaju jednu od najčešćih opasnosti tokom zime i mogu dovesti do različitih povreda, od blažih do veoma ozbiljnih. Klizave površine zahtevaju dodatni oprez, ali i prilagođen način kretanja koji može značajno smanjiti rizik od nezgoda.

Zašto su padovi na ledu opasni

Tokom zimskih meseci, zaleđeni trotoari i nečiste površine često dovode do padova. Najčešće posledice su modrice, istegnuća i uganuća, ali nisu retki ni prelomi ruku i nogu, povrede leđa, glave, pa čak i kičmene moždine. Posebno su ugroženi stariji ljudi i osobe koje već imaju zdravstvene probleme.

Po poledici je najsigurnije hodati pingvin tehnikom Foto: Shutterstock

Prilagodite hod zimskim uslovima

Kao što se vožnja prilagođava snegu i ledu, isto važi i za hodanje. Umesto uobičajenog koraka, stručnjaci savetuju promenu tehnike kretanja. Kao zanimljiv i efikasan primer navodi se način na koji hodaju pingvini – stabilno, polako i sa širom postavljenim stopalima.

Šta je takozvani "hod pingvina"?

Kod uobičajenog hoda, težina tela ravnomerno se raspoređuje, a centar ravnoteže nalazi se u sredini tela. Na ledu, ovakav hod postaje rizičan jer stopala lako gube kontakt sa podlogom. Promenom tehnike, odnosno blagim naginjanjem tela napred i kraćim koracima, stabilnost se značajno povećava.

Stručnjaci za bezbednost širom sveta preporučuju upravo ovaj način kretanja, jer pomaže da centar gravitacije ostane iznad prednje noge, čime se smanjuje mogućnost klizanja.

Kako pravilno hodati po poledici

Da biste se kretali sigurnije po poledici, obratite pažnju na sledeće savete:

Šire postavljena stopala – veći razmak između stopala pruža bolju ravnotežu

Blago nagnuto telo unapred – težina se prebacuje na prednji deo stopala

Gaziti ravno – izbegavati oslanjanje isključivo na petu

Ruke držati slobodno – raširene ruke pomažu održavanju ravnoteže

Kratki i spori koraci – kontrolisan hod smanjuje rizik od klizanja Naučno objašnjenje pingvinskog hoda

Zdravstveni stručnjaci sa Univerziteta Glazgov Kaledonijan u Škotskoj, dr Gordon Hendri i dr Dejvid Hamilton, objasnili su zašto je ovaj način kretanja efikasan.

"Kada nema trenja na tlu, idealan način kretanja je promena načina na koji stopalo dodiruje podlogu. Ovu tehniku je lako zapamtiti, jer je jednostavna i intuitivna. Ako samo pomislite: hodaću kao pingvin, to je mnogo jednostavnija poruka i lakše je zapamtiti," rekao je dr Hendri, dok je dr Hamilton je dodao:

"Ovaj savet se decenijama koristi na mestima poput Kanade i zasnovan je na dobrim biomehaničkim principima. Ljudsko telo je neverovatno svestrano. Možda izgleda i deluje glupo, ali ova adaptacija na nebezbedne uslove je razumna i funkcioniše. Ako funkcioniše, zapravo uopšte nije glupa."

On je posebno naglasio da padovi predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem i da ovaj način hoda može smanjiti rizik od teških povreda.

Opšti saveti za kretanje po snegu i ledu

Ako izlazak napolje ne može da se izbegne, važno je pridržavati se osnovnih pravila:

hodati polako i bez žurbe

gledati ispred sebe i izbegavati korišćenje telefona

ne nositi teške torbe koje remete ravnotežu

ruke ne držati u džepovima

biti posebno oprezan na pešačkim prelazima Pomoćna sredstva i dodatni oprez

Štapovi za hodanje mogu pružiti dodatnu stabilnost na veoma klizavim površinama. Poseban oprez potreban je i prilikom ulaska i izlaska iz automobila – preporučuje se oslanjanje na vrata ili ram vozila i izbegavanje nošenja predmeta u rukama dok se ne stane stabilno.

Šta učiniti ako ipak dođe do pada

U slučaju pada, važno je pokušati da se izbegne dočekivanje na kolena, zglobove ili ispružene ruke. Bolje je da pad ide na bočni, "mekši" deo tela. Nakon toga, ne treba odmah ustajati. Preporučuje se da se osoba zadrži nekoliko trenutaka na mestu i proceni stanje:

da li postoji jak bol

da li mogu da se pomeraju ruke i noge

da li je došlo do udarca u glavu

Ako je odgovor potvrdan na bilo koje od ovih pitanja, neophodna je hitna medicinska pomoć.

Kako se bezbedno podići nakon pada

Ako nema ozbiljnih simptoma, ustajanje treba da bude postepeno:

okrenuti se na bok

saviti kolena

uz pomoć ruku i nogu polako se podići

po mogućstvu zatražiti pomoć druge osobe

Zbrinjavanje povreda nakon pada

I lakši padovi mogu izazvati bolove i modrice koje traju danima. U tim slučajevima preporučuje se primena RICE metode:

odmor

led

kompresija

elevacija

Hlađenje povređenog mesta i držanje ekstremiteta u povišenom položaju može smanjiti otok i bol. Lekovi protiv bolova mogu pomoći, ali ako se simptomi ne povlače nakon nekoliko dana, potrebno je obratiti se lekaru.

