Slušaj vest

U vreme kada su troškovi stanovanja za mnoge postali ogroman teret, jedna žena otkrila je način da uštedi hiljade evra godišnje. Ne, ne živi sa roditeljima – umesto toga, besplatno boravi u tuđim kućama. Za većinu ljudi, plaćanje kirije ili hipoteke predstavlja najveći deo mesečnih troškova, ali Alana Pariš o tome ne mora da brine.

Više od posla

Pariš, koja je u tridesetim godinama, objašnjava da ovo nije toliko izbor karijere koliko "više životni stil". Privlači je fleksibilnost koju ovakav način života nudi, kao i prilika da putuje i živi na različitim mestima.

"Čuvanje kuća zahteva visok nivo odgovornosti i nezavisnosti. Sviđa mi se spoznaja da mi ljudi veruju s nečim što im je toliko važno. Planiram unapred, držim svoj kalendar urednim i često dogovaram čuvanja jedno za drugim koliko god mogu. To zahteva mnogo administrativnog posla i pažnje," rekla je Alana.

Svaki dom kao svoj

Alana, koja je odrasla u Kaliforniji, poslednjih 10 meseci provela je u Njujorku, ali nije ograničena ni na dalja putovanja. Iako u suštini živi besplatno, to podrazumeva stalni život iz kofera i konstantnu prilagodbu novim okruženjima. Pre svakog angažmana, voli da postavi jasna očekivanja, uključujući pouzdan Wi-Fi, čistoću i detaljne upute o brizi za dom i kućne ljubimce. Što su informacije jasnije, to je iskustvo bolje za obe strane.

"Dok čuvam kuću, održavam svoju redovnu radnu rutinu, brinem se za dom i ljubimce, istražujem lokalno područje i držim prostor čistim i organizovanim. Svaki dom tretiram kao da je moj vlastiti," objasnila je.

Prednosti i izazovi

Kao i svaki stil života, i ovaj ima svoje prednosti i mane.

"Neke od najvećih prednosti su fleksibilnost, ušteda troškova, mogućnost upoznavanja novih mesta i provođenje vremena s kućnim ljubimcima. Najveći nedostatak je potreba za brzim prilagođavanjem novim okruženjima. Ipak, to je kompromis koji mi odgovara," kaže ona.

Ponekad se dogodi praznina između dva angažmana, ali to se retko dešava. U tim slučajevima, Alana plaća hotel ili apartman dok ne započne sledeće čuvanje. Što se tiče honorara, većinu vremena ne naplaćuje ništa. Radi se o obostrano korisnoj razmeni: dok su vlasnici odsutni, znaju da su njihov dom i ljubimci zbrinuti, a Alana zauzvrat dobija besplatan smeštaj. Ukoliko dobije vanredan zahtev koji remeti njen raspored, tada uslugu naplaćuje.

Viralna priča na TikToku

Svoj jedinstveni način života Alana dokumentuje na društvenim mrežama, gde na TikToku pod imenom @alannaparrish deli svoja iskustva. Mnogi njeni video zapisi postali su viralni, a ljudi su fascinirani njenom pričom.

Reakcije su izuzetno pozitivne, a mnogi kažu da su inspirisani da i sami probaju nešto slično. Jedan od njenih video zapisa prikupio je više od 929.200 pregleda i 78.100 lajkova, uz stotine komentara.

"Nisam znao da postoji tako velika potreba za čuvanjem kuća", "Iskreno, ovo je genijalno. Da sam mlada i sama, ovo bih radila", neki su od komentara.

Pogledajte video: Ispovest sa kruzera