Pravoslavni vernici 6. januara obeležavaju Badnji dan i Badnje veče, dan koji najavljuje dolazak Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika. Ovaj datum prati niz običaja i narodnih verovanja koja se vekovima prenose sa kolena na koleno, a jedno od njih vezano je za grančicu drena, simbol koji mnogi danas uzimaju zdravo za gotovo.

Badnjak kao središnji simbol praznika

Prema tradiciji, rano ujutru na Badnji dan domaćin odlazi u šumu da poseče badnjak. Izabrano mlado drvo donosi se pred kućni prag, gde ostaje do večeri. U urbanim sredinama, gde odlazak u šumu nije moguć, badnjak se kupuje, ali se običaj njegovog unošenja u dom i dalje poštuje. Iako se običaji razlikuju od kraja do kraja, jedno je zajedničko – uz badnjak se gotovo uvek nalazi i grančica drena.

Uz badnjak se uvek stavlja i grančica drena Foto: Shutterstock

Zašto se uz badnjak nosi i dren

Nakon badnjaka, po tradiciji se pribavlja i grančica drena. U seoskim sredinama, gde domaćini često imaju drvo drena u blizini, grančica se ne lomi rukom. Ona se seče pažljivo, vinogradarskim makazama, a domaćin pritom nosi rukavice, što dodatno naglašava poštovanje prema prirodi i simbolici ovog drveta.

Zdravlje kao osnovna simbolika drena

Dren se u narodnoj tradiciji pre svega vezuje za zdravlje. Na božićno jutro, običaj je da se pojede jedno zrnce drena, uz verovanje da će ukućani tokom cele godine biti zdravi i snažni.

Uz badnjak se uvek stavlja i grančica drena Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Ova simbolika prenosi se i na božićnu trpezu, posebno kroz česnicu – pogaču u koju domaćica stavlja različite predmete sa posebnim značenjem. Pored novčića, koji predstavlja sreću i blagostanje, u česnicu se često dodaju i badnjak, grančica drena, kao i zrna pšenice, kukuruza ili pasulja, naročito u domaćinstvima koja gaje živinu.

Simbol života, plodnosti i opstanka

Dren je biljka koja rano cveta i daje plod čak i u nepovoljnim uslovima, zbog čega se u narodnim verovanjima smatra simbolom života, plodnosti i izdržljivosti. Verovalo se da grančica drena, postavljena uz badnjak, donosi zdravlje porodici i obezbeđuje napredak u godini koja dolazi.

U prošlosti se dren smatrao i zaštitom doma – narod je verovao da prisustvo ove grančice čuva kuću od nesreće i zlih sila, te da dom u kome se poštuju ovi običaji "zrači" pozitivnom energijom.

