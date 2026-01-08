Slušaj vest

Tokom božićnih praznika, domovi širom Srbije ispunjeni su toplinom, okupljanjem porodice i starim običajima koji su se prenosili generacijama. Među njima je i jedno pravilo koje mnogima danas deluje neobično –kuća se ne čisti dva do tri dana nakon Božića. Ipak, ovaj običaj nije nastao iz nemara, već iz dubokog poštovanja prema precima i verovanjima koja su imala snažno duhovno značenje.

Božić kao praznik živih i pokojnih

Prema narodnom predanju, Božić se ne obeležava samo u krugu živih članova porodice. Verovalo se da se tokom Badnje večeri i božićnih dana duše pokojnika vraćaju u domove svojih potomaka kako bi zajedno sa njima učestvovale u prazniku. Upravo zbog tog verovanja, metla se nije uzimala u ruke – postojala je bojazan da bi se čišćenjem mogle oterati ili povrediti duše predaka koje su došle u goste. U narodu se pravila paralela sa danima žalosti, kada se kuća ne sređuje dok pokojnik ne bude ispraćen, pa se i za Božić čuvao mir u domu.

Zašto se kuća ne čisti o Božiću Foto: Shutterstock

Predmeti koji se sklanjaju i pravila koja se poštuju

Tokom Badnjeg dana i večeri posebna pažnja se posvećivala svakom detalju u kući. Predmeti od gvožđa, poput noževa, kašika i vatralja, uklanjali su se iz vidokruga, a verige su se vezivale. Smatralo se da metal i oštri predmeti mogu uplašiti ili uvrediti duše koje su pozvane u dom. Zbog toga se i badnjidanski kolač, kao i pogača koja se nosi na daću, nikada ne seku nožem, već se lome rukom. Time se čuva svetost trenutka i poštovanje prema nevidljivim gostima.

"Cilj je da o Badnjem večeru skupimo duše pokojnika, pa sklanjamo sve čega se one plaše" - beleže hroničari srpskih običaja, podsećajući da je Božić vreme zajedništva dva sveta.

Slična verovanja kod drugih naroda

Zanimljivo je da ovakva verovanja nisu postojala samo na našim prostorima. U antičkoj Grčkoj, nakon završetka zadušnica, kuće su se čistile uz glasne povike kojima su se duše simbolično terale da napuste dom. Slične običaje imali su i stari baltički Sloveni posle daća. Kod Srba, međutim, praksa je bila drugačija – cilj nije bio da se duše oteraju, već da se zadrže što duže u miru i poštovanju, zbog čega je čišćenje bilo strogo zabranjeno tokom praznika.

Zašto se kuća ne čisti o Božiću Foto: Shutterstock

Kada se metla ponovo uzima u ruke

Tek trećeg dana Božića smatralo se da su se nevidljivi gosti povukli. Tada domaćice ponovo mogu da srede kuću, čime se simbolično završava period u kojem je dom bio mesto susreta živih i pokojnih.

Ako ovih dana primetite mrvice na podu i metlu odloženu u ćošak, setite se da, prema starom srpskom verovanju, time odajete poštovanje onima koji su živeli pre vas i čuvali dom koji danas nazivate svojim.

