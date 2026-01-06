Badnji dan i Badnje veče su trenuci kada se lepe reči izgovaraju s posebnom pažnjom. Uoči Božića, vernici razmenjuju čestitke koje nose poruke mira, zdravlja, sloge i blagoslova. Bilo da se izgovaraju uživo, šalju porukom ili dele na društvenim mrežama, ove želje imaju snažnu simboliku i čuvaju duh pravoslavne tradicije.