Najlepše čestitke za Badnji dan, Badnje veče i Badnje jutro. Poruke pune vere, mira i blagoslova za pravoslavne vernike.
Najlepše poruke za Badnje jutro, dan i veče: Tradicionalni pozdravi i najlepše čestitke
Badnji dan i Badnje veče su trenuci kada se lepe reči izgovaraju s posebnom pažnjom. Uoči Božića, vernici razmenjuju čestitke koje nose poruke mira, zdravlja, sloge i blagoslova. Bilo da se izgovaraju uživo, šalju porukom ili dele na društvenim mrežama, ove želje imaju snažnu simboliku i čuvaju duh pravoslavne tradicije.
U nastavku donosimo izbor najlepših čestitki koje se tradicionalno upućuju za Badnje jutro, Badnji dan i Badnje veče.
Čestitke za Badnje jutro
- Dok se zora rana još rudi, po badnjak kreće reka ljudi. Za njima kreni, sreća nek te prati, a čim posečeš božje drvo, u zdravlju kući se vrati. Srećno Badnje jutro!
- Svanulo je jutro belo, ne spavaju grad ni selo, jer danas i staro i mlado, po badnjak ide rado. Neka i tebi ova grančica sveta donese puno berićeta, ljubav, zdravlje, sreću i radost od svega veću. Srećno Badnje jutro!
- Kreni po badnjak dok zora blista, to sveto drvo danas se slavi, to drvo zgreja Boga Hrista i svakog ko je vernik pravi. Porani rano što možeš pre i pravac šuma po Badnjak drvo, ponesi sekiru, malo rakije, jer toga dana, to radiš prvo. Kada pronađeš drvo od hrasta uz božju dozvolu što će ti dati, u tri zamaha drvo obori, sa božjim darom kući se vrati.
- Evo ponovo najlepšeg jutra, Hristovo rođenje slavi se sutra! Kreni po Badnjak, brzo se vrati i ispred kuće drvo uspravi. Srećno Badnje jutro domaćine!
- Nazdravljam ti Badnje drvo, nazdravljam ga tebi prvo, nek veselje kuću krasi, od nevolje Bog nek spasi, sva divota domu tvome, to u srcu leži mome. Sretno ti Badnje jutro!
- Za vernika nema veće sreće, kad u šumu po badnjak se kreće, tad se skupi i staro i mlado, po badnjak se uvek išlo rado. Običaji to su od davnina, prenose se sa oca na sina. Ti sad imaš obavezu svetu, da preneseš svome detetu. Da poštuje veru, Boga i da voli bližnjeg svoga.
- Svanulo je jutro, od svih jutara bolje, želim vam sreću, snage i volje. Blagostanje, mir i dobrota nek vas prate celoga života. Srećno Badnje jutro.
- Božićne vatre u srcu plamte, zdravlje i sreća neka te prate, a svako novo sutra, neka ti budi radost Badnjega jutra i srećan ti Bozić sutra.
- Nazdravljam ti Badnje drvo, nazdravljam ga tebi prvo, nek veselje kuću krasi, od nevolje Bog nek spasi, sva divota domu tvome, to u srcu leži mome. Sretno ti Badnje jutro!
- Sveto drvo Badnjeg jutra što vam danas kuću krasi, nek donese svaku sreću i od svake muke spasi i pozdrav vam šaljem glavni. Srećan praznik pravoslavni!
Čestitke za Badnji dan
- Ne gubi veru, ne gubi nadu, teži ka sreći, a ne ka padu. U srcu voli i spominji Boga, neka te čuva i bližnjega tvoga. Podigni glavu, ispruži dlan, srećan ti Badnji dan!
- Gledam ovo drvo sveto, što pred mojim domom blista i za zdravlje tvoje molim, sina božjeg, dragog Hrista. Neka ti sreću, zdravlje i miran san donese današnji Badnji dan!
- Dok nebom lete pahulje bele, dok se sada poljupci i darovi dele, anđeli nek poruku ponesu na krilima belim, da ti najsrećniji Badnji dan želim!
- Domaćine dobar dan, danas slaviš Badnji dan. Ispred kuće Badnjak stavi i rođenje Božje slavi. Bog ti svaku sreću dao i od zla te sačuvao! Srećan Badnji dan!
- Zvone zvona, tamjan miri, a vera mi grudi širi. Sveto drvo kuću krasi, da od svakog zla je spasi. Današnjega svetog dana Bog neka je preporodi, nek je čuva, štiti, pazi, ka napretku neka je vodi! Srećan ti Badnji dan!
- U mom kraju zora rudi, skupilo se puno ljudi, da bi stigli još za mraka da poseku tri Badnjaka. Badnjacima složno poju, Bože spasi dušu moju i pomozi svima nama tvojim Svetim Molitvama. Nek smirenje dušu krasi, Badnji dane srećan da si!
- Zazvoniše zvona stara sa crkava i oltara, molimo se Hristu Bogu za napredak i za slogu. Običaji žive davni, a mi Srbi pravoslavni tradiciju nastavimo i potomstvu ostavimo. Tako bilo, tako biće, Srbin slavi i slaviće, pravoslavljem duša diše, kada tamjan zamiriše. Neka nam je vera čvrsta, krstimo se sa tri prsta, crkve svete da pravimo i gospoda da slavimo. Srećan Badnji dan!
- Dok čekaš da sunce poslednje zrake ugasi, osmeh neka ti lice krasi. Neka ti duša od sreće blista, jer sutra slavimo rođenje Hrista. Sve tvoje želje i miran san neka ti donese današnji dan. Sretan Badnji dan!
- Neka ovaj Badnji dan bude vama radostan, puno sreće, puno slavlja od srca vam želim zdravlja. Nek vas Božja mudrost vodi i neka vas preporodi. Srećan Badnji dan!
- Domaćine dobar dan sa srećom vam Badnji dan, srećan Badnjak što poseče za hrišćansko Badnje veče! Srećni oni što ga lože, pomozi im dragi Bože!
Čestitke za Badnje veče
- Kad se unesu badnjak i slama, a miris tamjana kućom kruži, tiho se molim za vaše zdravlje da Bog vam podari život što duži. Dobri dome, dobro veče i srećno vam Badnje veče!
- Da sveto Hristovo drvo, podari ti zdravlje prvo, tamjan danas neka zamiriše, nek veseljem kuća diše. Nek se čuje pesme glas, blagoslovi Bože nas!
- Kad badnjake unesete nek vas svaka sreća sretne, sretala vas milost Boga i u kući svakog tvoga! Nek vam radost kroz dom teče i srećno vam Badnje veče!
- Noć se spustila pravo je vreme, da badnjak i vaš dom ukrasi, da Bog pomogne vašoj kući i od svakog zla vas spasi. Srećno Badnje veče!
Gledam ovo sveto drvo, što pred mojim domom blista i za vaše zdravlje molim, sina Božjeg, dragog Hrista. Nek vam radost kroz dom teče i srećno vam Badnje veče!
- Divno veče badnjega sjaja sa Hristom svetim neka te spaja, a vera prava dušu ti krepi, da ti predstoje samo dani lepi. Srećno Badnje veče!
- Dok se mučiš sa posnim oslićem, nešto lepo mirišeš nosićem, to u rerni prasence se peče, dobri dome srećno Badnje veče.
- Danas oprosti dužnima, daj poljubac bližnjima, pomozi tužnima. U ponoć pogledaj nebo, videćeš zvezdu što hodi i reci tiho: Hristos se rodi!
- Gledaj u vatru dok badnjak gori i slušaj dobro šta ti govori. Blagostanje, mir i dobrota nek vas prate celog života. Hristos se rodi!
- Dok badnjaci vaši gore, do božićne zore, u božićnoj lepoj noći pozdrav će vam ovaj doći, puno zdravlja, blaga, sreće i srećno vam Badnje veče!
