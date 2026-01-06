Nemojte da se brukate danas: Ovako se pravilno čestitaju Badnji dan i Badnje veče, detaljno objašnjenje
Svake godine, uoči Božića, jedno jezičko pitanje iznova se pojavljuje u porukama, čestitkama i na društvenim mrežama – kako se pravilno piše čestitka Srećan Badnji dan? Iako se na prvi pogled čini jednostavno, pravopisna pravila srpskog jezika daju jasan i precizan odgovor.
Prema važećem Pravopisu Matice srpske, nazivi praznika imaju jasno definisana pravila pisanja velikog i malog slova, a greške su češće nego što se misli.
Kako se pravilno piše: Srećan Badnji dan
Ispravan oblik glasi:
Srećan Badnji dan
Razlog je jednostavan. Badnji dan je naziv praznika, a prema pravopisu:
- prva reč u nazivu praznika piše se velikim početnim slovom
- ostale reči pišu se malim slovom, ukoliko same po sebi nisu vlastita imena
U ovom slučaju, pridev Badnji piše se velikim slovom jer je deo imena praznika, dok se imenica dan piše malim slovom.
Da li je pravilno pisati: Srećan Badnji Dan?
Ne. Oblik Srećan Badnji Dan smatra se pravopisno neispravnim, jer se kod višerečnih naziva praznika ne pišu sve reči velikim slovom. Ovakav zapis može se tolerisati isključivo u reklamnim sloganima ili grafičkim rešenjima, ali ne u standardnom novinskom i književnom jeziku.
Takođe, neispravno je i pisanje srećan badnji dan, jer se time gubi status vlastitog imena praznika.
Kako se pravilno piše: Badnje veče
Isto pravilo važi i za izraz Badnje veče:
- Badnje – veliko slovo
- veče – malo slovo
Ispravno je pisati:
- Badnje veče
- uoči Badnje večeri
- na Badnje veče
Video: Vladika Petar o večerašnjoj službi