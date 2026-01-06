Slušaj vest

Svake godine, uoči Božića, jedno jezičko pitanje iznova se pojavljuje u porukama, čestitkama i na društvenim mrežama – kako se pravilno piše čestitka Srećan Badnji dan? Iako se na prvi pogled čini jednostavno, pravopisna pravila srpskog jezika daju jasan i precizan odgovor.

Prema važećem Pravopisu Matice srpske, nazivi praznika imaju jasno definisana pravila pisanja velikog i malog slova, a greške su češće nego što se misli.

Božićna trpeza, suvo voće, žito i badnjak - kolaž fotografija
Grančica drena često se stavlja uz badnjak Foto: Shutterstock

Kako se pravilno piše: Srećan Badnji dan

Ispravan oblik glasi:

Srećan Badnji dan

Razlog je jednostavan. Badnji dan je naziv praznika, a prema pravopisu:

  • prva reč u nazivu praznika piše se velikim početnim slovom
  • ostale reči pišu se malim slovom, ukoliko same po sebi nisu vlastita imena

U ovom slučaju, pridev Badnji piše se velikim slovom jer je deo imena praznika, dok se imenica dan piše malim slovom.

Da li je pravilno pisati: Srećan Badnji Dan?

Badnjak,badnjaci,Badnji Dan
Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Ne. Oblik Srećan Badnji Dan smatra se pravopisno neispravnim, jer se kod višerečnih naziva praznika ne pišu sve reči velikim slovom. Ovakav zapis može se tolerisati isključivo u reklamnim sloganima ili grafičkim rešenjima, ali ne u standardnom novinskom i književnom jeziku.

Takođe, neispravno je i pisanje srećan badnji dan, jer se time gubi status vlastitog imena praznika.

Kako se pravilno piše: Badnje veče

Isto pravilo važi i za izraz Badnje veče:

  • Badnje – veliko slovo
  • veče – malo slovo

Ispravno je pisati:

  • Badnje veče
  • uoči Badnje večeri
  • na Badnje veče
Božićna trpeza, suvo voće, žito i badnjak - kolaž fotografija

