da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Svaka vrsta mesa ima ograničen rok trajanja, čak i kada se čuva na niskim temperaturama. Nepravilno skladištenje ili predugo držanje mesa u frižideru ili zamrzivaču može dovesti do gubitka kvaliteta, ali i ozbiljnih zdravstvenih rizika. Zato je važno znati koliko dugo pojedine vrste mesa mogu bezbedno da se koriste.

U nastavku donosimo pregled najčešćih vrsta mesa i preporučeno vreme čuvanja.

Crveno meso i svinjetina

Cene mesa pre praznika 2025/26. Foto: Shuttersock, RINA

Sveže crveno meso, uključujući junetinu i svinjetinu, može da se čuva u frižideru najviše do pet dana. Ukoliko se zamrzne, rok trajanja značajno se produžava i kreće se od četiri do čak dvanaest meseci, u zavisnosti od temperature i načina pakovanja.

Termički obrađeno meso, poput pečenja, kraće zadržava svežinu – u frižideru traje tri do četiri dana, dok u zamrzivaču može da se čuva između dva i šest meseci.

Slanina i kobasice (neobrađene)

Foto: Profimedia

Sirova slanina u frižideru može da stoji do sedam dana, dok neobrađene kobasice treba potrošiti znatno ranije – najkasnije u roku od dva dana. Kada je reč o zamrzavanju, i slanina i kobasice mogu da se čuvaju do dva meseca bez većeg gubitka kvaliteta.

Mleveno meso (neobrađeno)

Foto: Profimedia

Mleveno meso je posebno osetljivo, bez obzira na to da li je reč o junetini, svinjetini ili piletini. U frižideru ga je bezbedno držati samo jedan do dva dana. Ako se zamrzne, može da traje između tri i četiri meseca, ali je važno da bude dobro upakovano kako bi se sprečilo kvarenje.

Piletina (sirova)

Foto: Daniya Melnikova / Alamy / Profimedia

Sirova piletina ima vrlo kratak rok trajanja u frižideru i preporučuje se da se iskoristi u roku od jednog do dva dana. U zamrzivaču, međutim, može da ostane znatno duže – čak do godinu dana, ukoliko se čuva na odgovarajućoj temperaturi.

Video: Zašto je pečenje iz Čačka tako posebno?