Evo koliko svinjsko pečenje može da stoji u frižideru: Nakon toga ne sme da se konzumira
Svaka vrsta mesa ima ograničen rok trajanja, čak i kada se čuva na niskim temperaturama. Nepravilno skladištenje ili predugo držanje mesa u frižideru ili zamrzivaču može dovesti do gubitka kvaliteta, ali i ozbiljnih zdravstvenih rizika. Zato je važno znati koliko dugo pojedine vrste mesa mogu bezbedno da se koriste.
U nastavku donosimo pregled najčešćih vrsta mesa i preporučeno vreme čuvanja.
Crveno meso i svinjetina
Sveže crveno meso, uključujući junetinu i svinjetinu, može da se čuva u frižideru najviše do pet dana. Ukoliko se zamrzne, rok trajanja značajno se produžava i kreće se od četiri do čak dvanaest meseci, u zavisnosti od temperature i načina pakovanja.
Termički obrađeno meso, poput pečenja, kraće zadržava svežinu – u frižideru traje tri do četiri dana, dok u zamrzivaču može da se čuva između dva i šest meseci.
Slanina i kobasice (neobrađene)
Sirova slanina u frižideru može da stoji do sedam dana, dok neobrađene kobasice treba potrošiti znatno ranije – najkasnije u roku od dva dana. Kada je reč o zamrzavanju, i slanina i kobasice mogu da se čuvaju do dva meseca bez većeg gubitka kvaliteta.
Mleveno meso (neobrađeno)
Mleveno meso je posebno osetljivo, bez obzira na to da li je reč o junetini, svinjetini ili piletini. U frižideru ga je bezbedno držati samo jedan do dva dana. Ako se zamrzne, može da traje između tri i četiri meseca, ali je važno da bude dobro upakovano kako bi se sprečilo kvarenje.
Piletina (sirova)
Sirova piletina ima vrlo kratak rok trajanja u frižideru i preporučuje se da se iskoristi u roku od jednog do dva dana. U zamrzivaču, međutim, može da ostane znatno duže – čak do godinu dana, ukoliko se čuva na odgovarajućoj temperaturi.
