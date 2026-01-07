Uz badnjak se uvek stavlja i grančica drena

Božić je jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika, ali i dan kada se u porukama, čestitkama i objavama na društvenim mrežama često prave pravopisne greške. Iako se čini da je dovoljno samo uputiti lepu želju, pravilno pisanje božićnih čestitki ima posebno značenje – ono pokazuje poštovanje prema jeziku, tradiciji i samom prazniku.

Pravopis srpskog jezika, koji propisuje Matica srpska, jasno određuje kako se pišu nazivi praznika i tradicionalne božićne čestitke.

Kako se pravilno piše: Srećan Božić Ispravan oblik glasi: Srećan Božić

Reč Božić piše se velikim početnim slovom jer je u pitanju naziv verskog praznika, odnosno vlastito ime. Pridev srećan piše se malim slovom, pošto nije deo samog naziva praznika.

Nepravilno je pisati: srećan božić

Srećan božić

U oba slučaja greška nastaje zbog pisanja naziva praznika malim slovom.

Tradicionalni pozdrav: Hristos se rodi

U srpskoj pravoslavnoj tradiciji najčešći božićni pozdrav glasi:

Hristos se rodi!

Na ovu čestitku odgovara se:

Vaistinu se rodi!

Pravopisno:

Hristos piše se velikim slovom jer je vlastito ime, a ostatak rečenice piše se malim slovima.

Nepravilno je pisati „Hristos Se Rodi“ ili „hristos se rodi“. Mir Božji i čestitke

Još jedna često korišćena božićna poruka glasi:

Mir Božji, Hristos se rodi!

Reč Božji piše se velikim slovom, jer je pridev izveden od imena Bog i ima versko značenje.

Primeri pravilno napisanih kratkih božićnih čestitki Srećan Božić i sve najbolje vama i vašoj porodici.

Mir Božji, Hristos se rodi!

Neka vam Božić donese mir, zdravlje i porodičnu sreću.

Srećan Božić i blagosloveni božićni praznici.

Uz veru, ljubav i slogu, srećan vam Božić. Primeri pravopisno ispravnih božićnih čestitki

U nastavku donosimo autentične čestitke koje možete koristiti za čestitanje Božića.

Nek današnji dan vama bude radostan. Nek vam Božić vrata zlati, nek vas uvek sreća prati, anđeo sreće nek vas vodi, mir Božji, Hristos se rodi.

Samo otvoren um prima mudrost, samo otvorene ruke primaju darove, samo otvoreno srce prima ljubav i samo najdraže osobe primaju ovu poruku. Srećan Božić.

Da se oblačiš po poslednjoj modi, da ti viski uvek godi, da se brčkaš u đakuzi vodi, da izgledaš kao bilder-bodi, na lotou sedmicu ubodi, mir Božji, Hristos se rodi!

Dobri dome, srećan Božić, u vekove zdravi bili, s badnjakom se veselili. Nek vas sreća zdravlju vodi, mir Božji, Hristos se rodi.

Danas je svaka misao jedna želja, želja za dom, za brata, prijatelja – za lepše sutra, za dane bolje, da kao Isus imaš snage i volje. Nek osvetli Božić srca čistotom, ti čovek budi, sijaj dobrotom. A dok se neko za tebe moli, ti sreću poželi, praštaj i voli. Mir Božji, Hristos se rodi!

Život je lep kada se živeti zna, zato uzmi sve što ti da. Sreća je lepa i živi zbog nje. Ne traži previše i imaćeš sve. Srećan Božić.

Danas oprosti dužnima, daj poljubac bližnjima, pomozi tužnima. U ponoć pogledaj nebo, videćeš zvezdu što hodi i reci tiho: Hristos se rodi!

Sedmog dana godine nove opet vas neko iz srca zove, sa divnim pozdravom što srcu godi. Mir Božji, Hristos se rodi.

Od godine do godine neka tebe sreća prati, da drugima činiš dobro, pa da ti se dobro vrati. Da te uvek zdravlje služi, da te vodi ljubav čista, pa da živiš sto godina i rođenje slaviš Hrista. Gospod nek te svuda vodi, mir Božji, Hristos se rodi!

Božićna grančica varnice pravi, danas se Božje ime slavi, zdravlje i sreću i sve od reda tako se uvek pripoveda. Bog nek ti svoju ljubav podari a sve što želiš nek se ostvari! Hristos se rodi.

