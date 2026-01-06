Slušaj vest

„Nova godina, novi početak“ – fraza koju svi znamo. Za mnoge, to ne znači samo odlazak u teretanu ili zdraviju ishranu, već i donošenje jedne od najtežih odluka u životu – prekid veze ili razvod.

Psiholozi i advokati često daju januaru nezvanični nadimak „mesec razvoda“. Iako deluje pomalo zloslutno, statistika to potvrđuje: početak godine beleži nagli porast broja razvoda i raskida.

Praznični stres i novogodišnja introspekcija

3 horoskopska znaka nikada ne daju drugu šansu ljudima Foto: Shutterstock

Decembar je svojevrsni test izdržljivosti za parove sa već zategnutim odnosima. Pritisak da praznici budu savršeni, finansijski teret kupovine poklona i intenzivno vreme provedeno sa porodicom često otkrivaju probleme koji su mesecima bili skriveni.

Mnogi odlučuju da „izdrže“ do kraja godine – zbog dece, porodičnih okupljanja ili da bi održali mir tokom praznika. Međutim, kada se svetla ugase i praznična žurba nestane, ima mesta za introspektivna pitanja: „Da li želim da provedem još jednu godinu ovako?“

Za mnoge, odgovor je ne, i raskid postaje deo njihove novogodišnje odluke za srećniji život.

Dan razvoda i statistika koja ne laže

Svađa Foto: Shutterstock

Ovaj fenomen nije mit. Studija Univerziteta u Vašingtonu koja je pratila podatke od 2001. do 2015. godine pokazala je značajan porast zahteva za razvod u januaru u poređenju sa decembrom.

Prvi ponedeljak posle Nove godine je čak nezvanično nazvan „Dan razvoda“, jer advokatske kancelarije beleže najveći priliv novih klijenata tog meseca. Neke analize pokazuju da broj zahteva za razvod u januaru može porasti za više od 30% u poređenju sa drugim mesecima.

Psihoterapeuti takođe primećuju veći broj zahteva za partnersko savetovanje u januaru - mnogi parovi još uvek pokušavaju da spasu svoju vezu pre nego što donesu konačnu odluku. Međutim, za one čiji su problemi duboko ukorenjeni, januar postaje mesec neizbežnog razdvajanja.

Zašto januar? Simbolika boga Janusa

Foto: discpicture / Alamy / Profimedia

Latinski naziv za januar potiče od rimskog boga Janusa, čija dva lica istovremeno gledaju u prošlost i budućnost. Janus je simbol početaka, prelaza i zatvaranja starih vrata kako bi se otvorila nova.

Ova simbolika savršeno odražava stanje mnogih na početku godine – retrospektivu prošlih grešaka i neuspeha i pogled pun nade u budućnost. Raskid u januaru postaje simboličan čin: zatvaranje vrata nezadovoljavajućoj prošlosti i otvaranje novih, potencijalno boljih mogućnosti.

Uticaj zime i narodnih verovanja

Pored psihološke i simboličke dimenzije, januar donosi i prirodne izazove. Kratki i tmurni dani, nedostatak sunčeve svetlosti i sezonska depresija utiču na energiju i raspoloženje, posebno u već krhkim vezama.

U nekim tradicijama, sneg koji prekriva zemlju simbolizuje pročišćenje i novi početak. Baš kao što beli pokrivač skriva staro, ljudi osećaju potrebu da očiste svoje živote od svega što im više ne služi.

Video: Marija Šerifović o razvodu njenih roditelja