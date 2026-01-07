Slušaj vest

Svi smo čuli za introverte i ekstroverte, dva bazična tipa ličnosti koji su postali tema bezbroj internet članaka i skečeva. Stereotipno, ekstroverti su prikazani kao glavni na svakoj žurki, dok introverti preferiraju mirno veče kod kuće. Međutim, ljudska priroda je znatno složenija od ove jednostavne podele, zbog čega su naučnici identifikovali novi tip ličnosti - otrovert, piše Unilad.

Ko su otroverti?

Pojam je osmislio psihijatar Rami Kaminski, a opisuje osobu koja uživa u druženju s drugima, ali joj je potrebno vreme nasamo kako bi napunila baterije. To je u suprotnosti s potpunim introvertom, koji bi radije bio sam, ili ekstrovertom, koji energiju crpi iz stalne interakcije s ljudima i teže podnosi samoću. Zanimljivo je da "otra" na španskom znači "drugi, ostali", što sugeriše da se otrovert ne uklapa u potpunosti u ostale grupe.

žurka slavlje Foto: Dmytro Sidelnikov / Alamy / Profimedia

Razlika u odnosu na ambiverte

Možda se pitate kako se ovo razlikuje od ambiverta - osobe kojoj je jednako prijatno u društvu i kada je sama. Na prvi pogled, pojmovi se čine vrlo sličnim. Ključna razlika je u tome što se otrovert često oseća kao autsajder i ceni duboke, smislene veze više od pukog uklapanja u grupu.

S druge strane, ambivert se jednostavno s lakoćom kreće između društvenih i samostalnih aktivnosti. Ipak, čini se da se pojmovi do određene mere preklapaju, pa bi otrovert mogao da se smatra i vrstom ambiverta.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati da li ste otrovert?

Institut pod nazivom Otherness Institute, koji proučava ovaj tip ličnosti, navodi nekoliko karakteristika koje bi mogle da ukazuju na to da ste otrovert. Da li sebe smatrate autsajderom ili vam je teško da razumete kako grupa kolektivno razmišlja?

Možda ste osoba koja se drži rutine, ne voli promene i donosi odluke bez traženja saveta. Jedan od ključnih faktora je i osetljivost na tuđe emocije i generalno nežna priroda. Ako vam ovo zvuči poznato, možda ste upravo otkrili svoj tip ličnosti.

(Kurir.rs/ Index.hr)

