Slušaj vest

Badnji dan označava završetak božićnog posta i predstavlja najavu najvećeg hrišćanskog praznika – Božića. To je dan kada se vernici pripremaju za Hristovo rođenje, ne samo posnom trpezom, već i molitvom, sabranjem i unošenjem badnjaka u dom.

U pravoslavnoj tradiciji, badnjak ima duboko simbolično značenje – on podseća na drvo krsta, ali i na drvo života, donoseći toplinu, svetlost i blagoslov u kuću. Okupljanje porodice oko badnjaka i trpeze predstavlja trenutak mira, zajedništva i zahvalnosti.

Molitva za osvećenje badnjaka

Foto: Kurir Televizija

Molitva za badnjak izgovara se u trenutku njegovog osvećenja, ali i tokom samog Badnjeg dana, kao duhovni zaziv za zdravlje, sreću i Božiji mir u domu.

„Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Ti koji si u raju zasadio drvo života da bi čoveku darovao večno blaženstvo, i koji si grehom praroditelja put u raj zatvorio, ali nas milošću svojom kroz drvo krsta priveo spasenju – blagoslovi i sada ovo drvo, znak krsta Tvoga i drvo života, u spomen rođenja Tvoga.

Kao što su vitlejemski pastiri, ognjem drveta pobedivši hladnoću, došli da se poklone Tebi, Bogomladencu, tako i naše domove osveti spasonosnim ognjem, a srca naša preobrazi da se s verom poklonimo rođenju Tvome.

Paljenje badnjaka Foto: Jerome Cid / Alamy / Alamy / Profimedia

Spasi nas i sjedini sa Crkvom Tvojom, drvetom života, jer si Ti blag i čovekoljubiv. Tebi slavu uznosimo: Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.“

U mnogim porodicama ova molitva se čita uz večeru na Badnje veče ili tokom dana, kako bi se Božiji blagoslov, mir i zdravlje zadržali u domu tokom cele godine.

Video: Sve o Božićnoj liturgiji