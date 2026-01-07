Slušaj vest

Ove godine Božić dočekujemo u snegom prekrivenoj Srbiji. Večeras i u toku noći ka sredi očekuje se intenziviranje snežnih padavina, a i za sutra, na dan Božića, na snazi je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Do četvrtka, 8. januara, biće oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije, gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °C i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se ponegde lediti na tlu.

Foto: Marko Karović

Vernici Srpske pravoslavne crkve 7. januara slave Božić, koji važi za najradosniji hrišćanski praznik kojim se slavi rođenje Isusa Hrista.

Naravno, i u ovom slučaju postoje brojna narodna verovanja koja povezuju vreme tokom praznika sa godinom koja sledi.

Stara narodna verovanja, nastala u nedostatku meteorologa i vremenskih prognoza, a na osnovu crkvenih praznika, predviđala su kakva će biti godina na osnovu vremenskih prilika.

Zaposleni će imati spojena 4 neradna dana Foto: Shuttestock

Uvrežena su narodna verovanja da će godina biti rodna ako na Božić pada sneg. Slično verovanje postoji ako 7. januara pada kiša. U tom slučaju, rodiće sve ono što se okopa motikom.

S druge strane, topao i sunčan Božić često se tumači kao znak manje plodne godine.

