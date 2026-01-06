Slušaj vest

Danas je Badnji dan, praznik koji pravoslavni vernici dočekuju s posebnim poštovanjem i radošću, pripremajući se za proslavu Božića 7. januara. Tim povodom, jerej Stefan Jovanović govorio je o običajima koji prate ove praznične dane, njihovom značaju i tome kako ih pravilno obeležiti.

svečano proslavljanje Božića Foto: Marco Ciccolella / Alamy / Alamy / Profimedia

Jerej je objasnio kako se najsrdačnije pozdraviti na Badnji dan, koji običaji su u skladu sa crkvenim učenjem i zašto je dolazak na svetu liturgiju centralni deo proslave Božića. Istakao je da svaki običaj dobija pravi smisao kada se posmatra kroz prizmu vere, naglašavajući važnost sabiranja oko Hrista i crkvene zajednice.

On kaže da je najbolje pozdravljati vernike onim pozdravom koji ukazuje na mir, a da mir dolazi rođenjem Hristovim.

"Pozdrav koji crkva praktikuje 'Mir Božji, Hristos se rodi' zaista je najbolji pozdrav, zato što je mir Božji ono što nam dolazi rođenjem Hristovim. Rođenje Hirstovo je dolazak Boga na zemlju, Bog postaje čovek. On miri u sebi nebu i zemlju", objasnio je je jerej.

Mir Božji, Hristos se rodi! Foto: Shuitterstock

Običaji imaju smisao samo ako vode ka Hristu

"Običaji su vezani za praksu svakodnevnu, svi običaji su u redu i prihvatljivi i crkva ih blagosilja ako u svojoj suštini ukazuju na ono što je poruka crkve, a to je ako ukazuju na Hrista. Ako ne ukazuju na Hrista onda su prazni, gube smisao", navodi jerej i dodaje:

"Postoji mnoštvo običaja, poput paljenja badnjaka ispred crkava, unošenje slame itd. Ako tim običajima damo smisao u Hristu, onda su oni svakako blagoslovljeni i u crkvi. Sabiramo se oko Hrista, a ako to činimo u običajima, znači da činimo dobru stvar."

Kako obeležiti Božić

Kako obeležiti Božić? Foto: Nemanja Nikolić

Govoreći o centralnom trenutku proslave Božića, jerej je naglasio važnost dolaska na svetu liturgiju.

"Ono što je nezaobilazno za Badnji dan i Božić je dolazak na svetu liturgiju. Bez toga taj praznik postaje prazan, gubi svoju suštinu. To je kao da nas je neko pozvao na rođendan, a mi kažemo 'da, slavim ja tvoj rođendan, ali kod sebe kuć, neću ni da dođem'. Tako je i sa Božićem, ako slavimo rođenje Hristovo, treba da bude prevenstveno u crkvi i na svetoj liturgiji", rekao je.

