Novogodišnja jelka i praznična dekoracija u domu donose toplinu, svetlost i poseban osećaj prijatne atmosfere. Ali, kao što svaki početak ima svoj kraj, tako ni praznično raspoloženje ne traje zauvek. Po nekim tradicijama, posebno prema načelima feng šuija, veoma je važno da se oprostimo od novogodišnje jelke.

Iako dekoracije često ostaju do kraja januara ili februara, stručnjaci za energetsku ravnotežu doma upozoravaju da time nesvesno ostajemo vezani za prošlost.

Prema feng šuiju, važi pravilo da iz prostora treba ukloniti sve što je svoju ulogu već odradilo. Praznična dekoracija simbolizuje staru godinu, završetak ciklusa i period mirovanja. Ako je ostavimo predugo, time zadržavamo energiju prošlosti i otežavamo dolazak novih prilika, ideja i sveže energije.

novogodišnja jelka Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

18. januar

Novogodišnju jelku bi trebalo pospremiti najkasnije 18 dana posle Nove godine, što znači oko 18. januara.

Do tada je još uvek dozvoljeno uživati u prazničnom sjaju, kako onima koji slave Pravoslavnu Novu godinu, tako i svima koji nisu pravoslavni hrišćani. Nakon 18. januara, vreme je da se dom pripremi za novi period.

Ne radi se samo o energiji, već i o higijeni

Pored simbolike, postoje i sasvim praktični razlozi.

Ukrasi, lampice i grane jelke za nekoliko nedelja skupljaju puno prašine, koju često ne primećujemo. Posebno kod prirodnih jelki mogu se pojaviti iglice, sušenje i sitni delovi koji utiču na kvalitet vazduha u prostoru.

Foto: Dmitry Marchenko / Alamy / Alamy / Profimedia

Dugotrajno zadržavanje jelke u dnevnom boravku tako nije najbolja opcija, naročito za alergičare ili manje provetrene domove.

Vreme za novu energiju i prolećno raspoloženje

Kada pospremimo novogodišnju dekoraciju, pravimo prostor za novo. Januar i februar su odlični meseci za provetravanje doma, osvežavanje prostora i postepeno uvodjenje svetlijih boja, prirodnih materijala i jednostavnih dekoracija.

Na ovaj način, simbolično i praktično, otvaramo vrata proleću, novim počecima i lakšoj energiji koju svi nakon duge zime željno iščekujemo.

