Slušaj vest

Božić nije samo datum u kalendaru, već vreme kada se porodica okuplja, kada se pogled zadržava duže, a svaka reč izgovara s više pažnje. U narodnom verovanju, obeležavanje Božića postaje porodični ritual kroz koji se potvrđuju blagoslov, mir i snaga zajedništva.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Magija rođenja na Božić

Posebno mesto u narodnim verovanjima imaju deca rođena na Božić. Smatra se da sam datum njihovog rođenja nosi snažnu simboliku, jer dolaze na svet na dan kada je, prema hrišćanskom učenju, rođen Isus Hrist. Veruje se da su ova deca predodređena za poseban životni put, obeležen dobrotom, svetlošću i ljubavlju.

Za roditelje, rođenje deteta na Božić doživljava se kao jedinstven blagoslov – ne samo kao ispunjenje roditeljske želje, već kao znak božanske naklonosti. U mnogim kulturama, a naročito u našem narodu, deca rođena na ovaj dan nazivaju se „darom od Boga“, a njihov dolazak tumači se kao deo višeg, božanskog plana.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Imena kao simbol blagoslova

U skladu sa tim verovanjima, deci rođenoj na Božić tradicionalno su davana imena sa snažnim značenjem. Roditelji su verovali da ime treba da odražava Božiji blagoslov, pa su se često birala imena poput Bogdan, Božidar, Boža, Božimir ili Božica – imena koja u samom značenju nose ideju Božijeg dara. Smatralo se da takva imena detetu daju zaštitu i nagoveštavaju posebnu životnu misiju.

Danas se, u savremenijem kontekstu, sve češće biraju imena poput Teodor, Teodora ili Doroteja, koja takođe čuvaju isto značenje - dar od Boga i simbol svetlosti. Iako su se vremena promenila, simbolika je ostala ista.

Bebe rođene u 2026. godini biće deo Beta generacije Foto: Shutterstock

Praznik kada se rađa nada

Božić je dan kada se, prema verovanju, zaboravljaju loše misli, a oproštaj i ljubav dolaze u prvi plan. Rođenje deteta na ovaj praznik ne posmatra se samo kao lična sreća jedne porodice, već kao događaj koji u sebi nosi snažnu poruku nade. Taj trenutak postaje deo šire priče o veri, životu i ljubavi koja se prenosi sa generacije na generaciju.

Kroz sve ove običaje i verovanja, Božić prestaje da bude samo praznik. On postaje simbol trajne nade, dubokog verovanja i ljubavi koja okuplja ljude i podseća ih na ono najvažnije - da su toplina, bliskost i darivanje smisao svakog istinskog slavlja.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Video: Teolog otkriva da li žena sme da bude položajnik