Retrogradni Merkur stupa na scenu 25. februara, a sa sobom donosi nepredvidive izazove.

Dok je mnogima poznat po nesporazumima, tehničkim problemima i zbrci, ovaj period je zapravo šansa za usporavanje i preispitivanje. Iako svi osećamo njegov uticaj, tri horoskopska znaka posebno će biti pod njegovim svetlom.

Blizanci

Kao znak pod vladavinom Merkura, bićete pod velikim uticajem ovog perioda. Nesporazumi sa ljudima, pogrešno upućeni mejlovi i izgovorene reči mogu vam zameriti. Pripazite na to šta šaljete i izgovarate.

Savet: Ne potpisujte ugovore i izbegavajte rasprave dok Merkur ne krene napred.

Devica

Vi volite red i preciznost, ali Retrogradni Merkur voli nered. Vaš savršeno planiran raspored može biti narušen, što izaziva stres i anksioznost.

Savet: Prihvatite fleksibilnost i improvizujte kada planovi ne ispadnu kako ste zamislili.

Ribe

Osećaćete se zbunjeno i emocionalno preplavljeno. Intuicija koja vas obično vodi može vas sada zavarati. Prošlost će se pojaviti u obliku ljudi ili situacija koje ste mislili da ste preboleli.

Savet: Izbegavajte donošenje velikih odluka o odnosima, sadašnje emocije mogu biti obmanjujuće.

