Slušaj vest

Retrogradni Merkur stupa na scenu 25. februara, a sa sobom donosi nepredvidive izazove.

Dok je mnogima poznat po nesporazumima, tehničkim problemima i zbrci, ovaj period je zapravo šansa za usporavanje i preispitivanje. Iako svi osećamo njegov uticaj, tri horoskopska znaka posebno će biti pod njegovim svetlom.

Blizanci

Kao znak pod vladavinom Merkura, bićete pod velikim uticajem ovog perioda. Nesporazumi sa ljudima, pogrešno upućeni mejlovi i izgovorene reči mogu vam zameriti. Pripazite na to šta šaljete i izgovarate.

Savet: Ne potpisujte ugovore i izbegavajte rasprave dok Merkur ne krene napred.

shutterstock-1945687474.jpg
Foto: Shutterstock

Devica

Vi volite red i preciznost, ali Retrogradni Merkur voli nered. Vaš savršeno planiran raspored može biti narušen, što izaziva stres i anksioznost.

Savet: Prihvatite fleksibilnost i improvizujte kada planovi ne ispadnu kako ste zamislili.

Klikom na link pogledajte kakav je kalendar retrogradnog Merkura do 2030. godine.

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Profimedia

Ribe

Osećaćete se zbunjeno i emocionalno preplavljeno. Intuicija koja vas obično vodi može vas sada zavarati. Prošlost će se pojaviti u obliku ljudi ili situacija koje ste mislili da ste preboleli.

Savet: Izbegavajte donošenje velikih odluka o odnosima, sadašnje emocije mogu biti obmanjujuće.

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Shutterstock

(Kurir.rs/ Informer)

Ne propustiteZanimljivostiSrpski horoskop koji su svi zaboravili je najprecizniji: Star je 200 godina i zove se Roždanik, a evo šta predviđa svakom znaku
stara kuća u sirogojnu
ZanimljivostiKalendar retrogradnog Merkura do 2030. godine: Zašto ga se svi plaše? Evo kada da se spremite na haos i ne pravite velike planove
retrogradni merkur donosi haos
ZanimljivostiVeliki slovenski horoskop za 2026. godinu: Vukovi rešavaju dugogodišnji problem, Zmijama jedno putovanje menja život, a Pauk...
Drvena statua slovenskog boga
ZanimljivostiDetaljan horoskop ruskog astrologa za 2026. godinu: Sudbina svakog znaka menja se iz korena, očekuju vas veliki izazovi, ali i velike prilike
horoskop

Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz