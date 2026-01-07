Slušaj vest

Na društvenim mrežama poslednjih dana pažnju javnosti privukla je zanimljiva objava koja je probudila sećanja na neka druga vremena. Reč je o fotografiji uz koju stoji opis božićne proslave Josipa Broza Tita i njegove supruge Jovanke, zabeležene 1975. godine u Korenici, u srcu Like. Prema navodima iz objave, na tadašnjoj prazničnoj trpezi našli su se jagnje i prase, što je izazvalo brojne reakcije i komentare korisnika.

Ovaj prizor mnoge je podsetio na nekadašnji način obeležavanja Božića, kada su se porodice okupljale oko domaćeg ognjišta, a priprema hrane imala posebno mesto u prazničnim običajima. Pečeno jagnje i prase nisu bili samo deo trpeze, već simboli obilja, gostoprimstva i zajedništva, naročito u krajevima u kojima su se tradicija i običaji prenosili s kolena na koleno.

Poznato je da je Jovanka iz mesta Pećane, koje se takođe nalazi u Lici, gde je do ratova devedesetih i etničkog čišćenja u "Oluji" većina stanovništva bila srpske nacionalnosti. Međutim, ono što je još zanimljivije je to da je ova slika nastala u komunističkoj Jugoslaviji, koja je, kao i tada ostale komunističke zemlje, bila poznata po tome što nije imala blagonaklon odnos prema religiji.

Klikom na link saznajte kojoj misici je Tito napravio dete.

Jedan korisnik društvene mreže "X" zapitao se u komentaru da li je ova slika prava, ili je proizvod veštačke inteligencije (AI), pa je odlučio da to upita veštačku inteligenciju mreže "X":

- Druže @grok, da li je ova fotografija AI, CGI ili nešto slično? Prvi put je vidim, a imam poprilično godina.

Odgovor koji je dobio bacio je sumnju na autentičnost fotografije:

- Druže, nakon provere istorijskih izvora i arhiva, nema potvrde da je Tito slavio Božić u Korenici 1975. Slika se prvi put pojavljuje tek krajem 2025, što ukazuje da je verovatno AI-generisana ili falsifikovana. Nema je u zvaničnim arhivama poput Getty Images.

Bonus video: