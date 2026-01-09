Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. januar 2026. godine. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele horoskopskim znacima trećeg dana Božića.

OVAN

Iako ste se nadali da ste većinu obaveza priveli kraju, biće vam poverena i nova, dodatna zaduženja. Niste dovoljno posvećeni partneru, iako nemate lošu nameru. Moguće je da niste svesni svog ponašanja. Razmislite o svojim postupcima. Pad imuniteta, ne osećate se dobro.

BIK

Želite da se posvetite poslu i da rešite neke probleme, ali još uvek niste napravili dovoljno ozbiljan poslovni plan. Slobodno budite smeliji u kontaktu sa osobom koja vam se dopada. Možete imati zanimljive trenutke. Čuvajte bubrege. Posetite urologa i uradite potrebne analize.

BLIZANCI

Rešavate sve sporne situacije koje su se u prethodnom periodu nagomilavale. Zapustili ste neka goruća pitanja, koja sada moraju da se reše. Stižu komplimenti sa svih strana i uživate u pažnji koju dobijate. Sasvim solidno zdravlje.

RAK

Možete iz vida ispustiti neke važne sitnice povezane s poslom. Povedite računa o koncentraciji. Shvatili ste da se dopadate osobi na koju do sada niste obraćali pažnju. Pokreće se vaše interesovanje. Moguće su virusne infekcije.

LAV

Povoljan dan za posao. Obavili ste većinu poslova koje ste imali u planu i dobili sasvim novu ponudu. Opušteno komunicirate sa osobom iz bliskog okruženja i dolazi i do neobaveznog flerta. Potrebna vam je veća fizička aktivnost.

DEVICA

Moraćete da izdvojite neku sumu novca da podmirite stare dugove. Teško se odvajate od onog što ste zaradili. Na vama je odluka da li ćete prihvatiti udvaranje osobe koja deluje povučeno na prvi pogled. Proverite štitnu žlezdu.

VAGA

Nije povoljan dan za vas. Odložite sve važne poslove koje imate. Iako imate brojne prilike za flert, niste zainteresovani. Vi tražite ozbiljnu vezu, a ne kratkotrajnu avanturu. Moguća je prolazna glavobolja.

ŠKORPIJA

Moguće je da ćete ostvariti i neki dodatni priliv novca. Veoma povoljan dan za vas, naročito ako sarađujete sa inostranstvom. Iako ne postoji neki konkretan problem u vašoj emotivnoj vezi, osećate da nešto nije u redu. Moguć je pad imuniteta.

STRELAC

Konačno dobijate adekvatnu nagradu za uloženi trud. Već ste se pitali da li neko primećuje vaše zalaganje. Izađite negde s prijateljima i napravite planove za kraće putovanje. Upoznajete veoma zanimljive ljude, a jedna osoba može vam privući pažnju. Odlično se osećate.

JARAC

Prilično ste zauzeti i imate mnogo posla. To vam donosi nervozu i premor. Napravite plan kojim ćete se rukovoditi. Nemate dovoljno energije da se nakon napornog dana na poslu posvetite partneru u meri u kojoj on to očekuje. Problemi s kičmom.

VODOLIJA

Prilično se loše osećate jer vam se neki problemi i situacije na poslu konstantno ponavljaju. Teško vam je da uđete u novu emotivnu vezu i da se poverite osobi koju ne poznajete dovoljno. Teško se zaljubljujete, partner mora da zasluži vašu ljubav. Boravite više u prirodi.

RIBE

Možete biti malo opušteniji nego u prethodnom periodu. Obavili ste sve planirane poslove, umeli ste da iskoristite svoje vreme. Lako se upuštate u neobaveznu avanturu. Već duže vreme vam se dopada neko s posla. Ne preterujte sa alkoholom.

