Verovatno nikada ne biste pomislili da kapuljaču možete da nosite na pogrešan način. Ipak, moguće je. Pogotovo kada je ona sa krznom u pitanju. Viralan video na društvenim mrežama pokazao je kako se to ispravno radi. I, verujte, nikada ne biste pretpostavili u čemu je caka.

Kapuljače sa krznom, koje krase mnoge zimske jakne, nastale su iz čiste potrebe - da zaštite glavu i lice u ekstremno hladnim uslovima, gde vetar i minus ne ostavljaju mnogo prostora za kompromis. Ipak, čini se da smo ih vremenom pretvorili isključivo u modni detalj.

Foto: Tero Vesalainen / Alamy / Profimedia

Svake zime vraća se isto pitanje: kako zadržati toplotu, a pritom izgledati dobro. Kaputi i jakne danas se često biraju prema kroju i boji, dok njihova osnovna funkcija - grejanje - pada u drugi plan. Upravo je jedan viralni snimak na društvenim mrežama otvorio raspravu o tome da li jakne uopšte nosimo na pravi način.

Na društvenim mrežama veliku pažnju privukao je video u kojem se objašnjava prava uloga krzna na kapuljači. Poruka je jednostavna, ali vrlo jasna: jakna nije modni dodatak, već komad odeće koji treba da nas štiti od hladnoće.

U videu se objašnjava da krzno nije tu samo zbog estetike, već ima jasnu praktičnu svrhu - da stvori barijeru između lica i ledenog vetra, štiteći uši i bočne delove glave.

Kako kapuljača zaista treba da se nosi?

Umesto da kapuljača neobavezno visi niz leđa ili samo blago prati liniju lica, savet je da se krzno savije ka unutra. Na taj način ono obuhvata lice i uši, stvarajući toplu zaštitu koja značajno smanjuje prodor hladnog vazduha.

Dodatni savet je i da se jakna ili kaput zakopčaju do kraja. Otvorena kapuljača i otkopčan gornji deo dozvoljavaju hladnoći da lako prodre, čime se gubi svrha dizajna koji je osmišljen upravo za niske temperature.

Foto: Profimedia

Praktičnost protiv stila i istorijska perspektiva

Kao i kod većine viralnih tema, reakcije su bile podeljene. Dok su jedni priznali da nikada nisu razmišljali o funkciji krzna, drugi su istakli da moda ne mora uvek da bude praktična, naročito u urbanim sredinama gde estetika često ima prednost.

Ipak, mnogi su se složili oko jedne stvari - svi imamo bar jednu zimsku jaknu koja izgleda odlično, ali nas nikada ne ugreje onoliko koliko očekujemo.

Kako oprati zimsku jaknu u veš mašini? Foto: Profimedia

Gledano iz istorijske i modne perspektive, ovaj način nošenja kapuljače ima potpunog smisla. Krznene kapuljače prvobitno su bile deo odeće namenjene surovim klimatskim uslovima, gde je zaštita od vetra bila ključna.

Zanimljivo je da, kada se kapuljača pravilno namesti, ona ne samo da greje, već i vizuelno uokviruje lice na elegantan i promišljen način.

