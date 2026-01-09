Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva sutra 9. januara slavi Svetog Stefana. Mnogi je nazivaju i slavom škrtica u šali, a i ako nije vaša slava, za treći dan Božića se vezuje veoma važan običaj.

On je prema predanju bio prvi od sedam đakona, koje su sveti apostoli rukopoložili i postavili na službu oko pomaganja siromašnih u Jerusalimu.

Zbog toga je nazvan arhiđakonom. Živeo je u grčkim oblastima Rimskog carstva i smatra se prvim hrišćaninom koji je stradao za Gospoda i zato se naziva Prvomučenikom, piše Istorijski zabavnik.

Smatra se da se stradanje Svetog Stefana zbilo godinu dana posle silaska Duha Svetoga na apostole, odnosno iste godine kada se Isus Hrist vazneo na nebo.

Kako kaže biblijsko svedočanstvo, Sveti arhiđakon Stefan bio je, kao i dvanaest velikih apostola, nadahnut silom Duha Svetoga. Činio je mnoga čudesa, pomagao ljudima i sva ta njegova dobra dela pominju se u Svetom Pismu Novog Zaveta.

Kao i Hrista, Stefana su lažno optužili i uhapsili. Posle hapšenja, usledilo je suđenje na kome je osuđen na kamenovanje do smrti.

Prema predanju, poslednje reči Svetog Stefana bile su Gospode, ne uračunaj im greh ovaj..

Danas se iznosi badnjak iz kuće Foto: Stefan Stojanović MONDO

Najvažniji običaj koji se vezuje za Svetog Stefana jeste da tog dana iznosi badnjakiz kuće. Od davnina se verovalo u njenu čudotvornu moć, pa se ova slama pažljivo skupljala i polagala na drveće, u torove i svuda gde je trebalo podstaći rod i napredovanje.

Slama se iznosi najčešće u vinograd i posipa ispod čokota, radi boljeg roda grožđa. Stavlja se u gnezda da kokoške bolje nose jaja i legu više pilića.

Šta god da uradite sa njom, narod kaže, nikako je ne smete bacati, a prema verovanju, trebalo bi da je uklone žene i to ćuteći – da se ne čuje da Božić odlazi!

Praznik Svetog Stefana je veoma česta slava među Srbima. Za nju u šali kažu da je slava škrtica, jer gosti dolaze siti nakon Božićnog slavlja i teško da mogu mnogo da pojedu i popiju.

VIDEO: Kako se proslavlja Božić: