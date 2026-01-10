Slušaj vest

"Svi lažemo, barem dva do tri puta dnevno, priznali mi to ili ne." Tako tvrdi Den Kogdel, sudski advokat iz Hjustona s više od četrdeset godina iskustva u krivičnom pravu, koji je tokom karijere naučio da prepozna lažljivce. U viralnom videu na TikToku podelio je pet fraza koje često odaju da neko ne govori istinu.

"Možda je to bezazlena laž. Možda je to nešto rečeno iz dobrote, a ne iz prevare, ali svi lažemo svaki dan", rekao je Kogdel, dodavši kao primer: "'Kako si?' 'Dobro sam.' To je je*ena laž".

"Koliko se sećam"

Ako osoba započne rečenicu ovom frazom, velika je verovatnoća da pokušava da kupi vreme. Prema Kogdelu, na taj način se "distanciraju od istine". Dok biraju i obrađuju te reči, zapravo "opravdavaju ono što će vam reći".

"Da budem iskren"

Ova fraza posebno iritira iskusnog advokata. On postavlja logično pitanje koje ona implicira: "Ako kažete da ste sada iskreni, znači li to da nikada niste bili iskreni pre nego što ste to rekli?".

"Uvek sam" ili "Nikad nisam"

Kogdel ističe kako su apsolutne tvrdnje retko istinite. Malo ko je zaista uvek ili nikad nešto činio. "Dakle, nikad nisam lagao, ili uvek govorim istinu? To je s*anje", izjavio je bez dlake na jeziku u videu.

Ponavljanje postavljenog pitanja

Ovo je klasična strategija za kupovanje vremena. Kogdel navodi primer supružnika kog pitaju za boravište prethodne noći. Na pitanje "Dušo, gde si bio sinoć?", on odgovara kontrapitanjem: "Hm, gde sam bio sinoć?". "Oni bukvalno kupuju vreme da smisle prikladan odgovor za koji misle da ćete ga prihvatiti", objasnio je. Ipak, valja biti oprezan jer je eholalija, ponavljanje pitanja, takođe čest simptom kod osoba s ADHD-om.

Skretanje i izbegavanje teme

Peta tehnika je izbegavanje direktnog odgovora i prebacivanje teme. Ako na pitanje poput "Jesi li sinoć išao u striptiz klub?" dobijete odbrambeni odgovor kao što je "Nemaš ništa pametnije da radiš nego da se pitaš da li sam išao u striptiz bar?", to je jasan znak muljanja. "Ako skreću i izbegavaju, to je verovatno znak", zaključuje Kogdel.

Kontekst je ključan

Kogdel naglašava da njegov spisak nije apsolutan i da uvek postoje izuzeci. "Ovo su opšta pravila. Zavisi od konteksta, vaše bliskosti s osobom i njenim govornim obrascima. Nema ništa konkretno na listi, to je samo početna tačka", objasnio je. Uz verbalne znakove, ističe kako su neverbalni znakovi i govor tela "jednako važni".

Najveći lažljivci? Advokati

Za kraj, Kogdel je iskreno otkrio ko su, prema njegovom mišljenju, najveći majstori u izvrtanju istine. "Advokati su najveći lažovi na planeti", rekao je. "Praksa podstiče nepoštenje i stavlja akcenat na kreativnost i rastezanje istine".

Na pitanje kada on sam laže, odgovorio je: "Kada nemam izbora i kada mislim da će odgovor uzrokovati više boli nego istina". Tvrdi da nikada nije namerno lagao na sudu, ali dodaje: "Da li sam izazvao razumnu sumnju i da li sam argumentovao stvari koje su bile razumne dedukcije iz dokaza? Svakako. Ali da li sam ikada podsticao krivokletstvo ili svesno lagao? Moram da kažem da bih mogao da prođem taj test, ali drugi se možda ne bi složili."

