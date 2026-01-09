Slušaj vest

Zbog snega i poledice koje su ovih dana zahvatile region, broj povreda na ulicama značajno je porastao.

Primarijus dr Dragan Đurđević pozorava građane na važnost izbora odgovarajuće obuće kako bi se sprečili padovi i teže povrede.

Kako na ulicama vladaju zimski uslovi, svi bi građani trebalo da prilagode svoju obuću. Ipak, neki i dalje „teraju modu“, što u ovim danima može biti veoma opasno.

Foto: Martina Prosyanyk / Alamy / Profimedia

Dr Đurđević je otkrio da stiže dosta pacijenata povređenih zbog vremenskih neprilika, kao i da je mnogo onih koji imaju povrede skočnih zglobova. Prema njegovim rečima, mnogi i dalje po snegu i ledu nose patike i drugu neadekvatnu obuću.

„Neke navike očigledno ne nestaju. Patike ili ova moderna obuća koju mladi često nose nisu dobra za klizave površine. Ne zaboravite da je pad na ravnoj, suvoj podlozi i pad na zaleđenoj ulici nešto potpuno drugo. U kratkom trenutku dobijate veliko ubrzanje koje vas jednostavno izbaci iz ravnoteže“, objašnjava dr Đurđević.

Zaključuje da je najbolje birati obuću sa hrapavom površinom, koja bolje drži ravnotežu i pruža adekvatno trenje na zaleđenim podlogama.

(Kurir.rs/ Lepa&Srećna/ tportal)

