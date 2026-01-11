Ovo je najstrašnija zima koja je pogodila Beograd u istoriji: Led je okovao grad, Dunav i Sava bili zaleđeni, a drva za ogrev postala prava dragocenost
Srbija se ovih dana suočava sa pravom zimskom ofanzivom kakva se retko pamti. Prestonica i mnoga mesta širom zemlje su pod debelim snežnim pokrivačem, temperature su u konstantnom minusu, a hladnoća i obilne padavine podsetile su građane na zime iz nekih davnih vremena.
Hladnoća koja ne popušta i sneg i kiša koji se uporno smenjuju promenili su svakodnevicu građana, a mnogi priznaju da ne pamte kada je zima poslednji put bila ovako surova.
Najhladnija zima
Instagram stranica "Putevima srpske istorije" postavila je objavu koja govori o najjačoj zimi u Beogradu:
Zima 1865. bila je oštra širom Evrope, a posebno je pogodila Beograd. Temperature su danima bile ispod nule, sneg je padao neprekidno, a led je okovao grad.
Dunav i Sava su bili zaleđeni. Savremenici beleže da se po ledu prelazilo peške, dok je rečni saobraćaj bio potpuno obustavljen.
Ulice su bile neprohodne, snadbevanje otežano, a siromašniji slojevi stanovništva posebo ugroženi. Drva i ogrev postali su dragocenost.
Za veliki bal kneza Mihaila u januaru, ulice su se čistile konjima, ni fijakera nije bilo u gradu.
Pored zime iz 1865, jedna od najhladnijih zima je pogodila Beograd 1929. godine. Temperature su se spuštale i ispod -25 stepeni. Dunav je bio zaleđen, železnički i rečni saobraćaj u prekidu, a svakodnevni život ozbiljno otežan.
