Srbija se ovih dana suočava sa pravom zimskom ofanzivom kakva se retko pamti. Prestonica i mnoga mesta širom zemlje su  pod debelim snežnim pokrivačem, temperature su u konstantnom minusu, a hladnoća i obilne padavine podsetile su građane na zime iz nekih davnih vremena.

Hladnoća koja ne popušta i sneg i kiša koji se uporno smenjuju promenili su svakodnevicu građana, a mnogi priznaju da ne pamte kada je zima poslednji put bila ovako surova.

Najhladnija zima

Instagram stranica "Putevima srpske istorije" postavila je objavu koja govori o najjačoj zimi u Beogradu:

Zima 1865. bila je oštra širom Evrope, a posebno je pogodila Beograd. Temperature su danima bile ispod nule, sneg je padao neprekidno, a led je okovao grad. 

Dunav i Sava su bili zaleđeni. Savremenici beleže da se po ledu prelazilo peške, dok je rečni saobraćaj bio potpuno obustavljen.

Ulice su bile neprohodne, snadbevanje otežano, a siromašniji slojevi stanovništva posebo ugroženi. Drva i ogrev postali su dragocenost.

Za veliki bal kneza Mihaila u januaru, ulice su se čistile konjima, ni fijakera nije bilo u gradu. 

Pored zime iz 1865, jedna od najhladnijih zima je pogodila Beograd 1929. godine. Temperature su se spuštale i ispod -25 stepeni. Dunav je bio zaleđen, železnički i rečni saobraćaj u prekidu, a svakodnevni život ozbiljno otežan.

