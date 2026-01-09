Slušaj vest

Ako ste rođeni u nekom od ovih pet horoskopskih znakova, do kraja godine novac može doći do vas brže nego što mislite!

Prema prognozi poznatog astrologaHelene Hathor, do kraja godine univerzum otvara finansijske kanale za pet horoskopskih znakova. Novac dolazi iz više pravaca – kroz posao, neočekivane prilike, nagrade za trud iz prošlosti, ali i kroz srećne okolnosti koje se ne planiraju. Ovo je period kada se karmički dugovi vraćaju, i to u kešu.

Rak

Za Rakove počinje faza stabilnosti i sigurnog priliva novca. Poslovi koji su dugo stagnirali konačno se pokreću, a mnogi Rakovi mogu očekivati povišicu, nasledstvo ili isplatu koja kasni mesecima. Helena Hathor savetuje da veruju intuiciji – ona ih vodi pravo ka zaradi.

profimedia-0863003170.jpg
Rak Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Lav

Lavovima se vraća ono što su davali drugima. Univerzum ih nagrađuje kroz poslovne ponude, nove projekte i priznanja koja nose i finansijsku korist. Do kraja godine novac dolazi uz status, ugled i osećaj moći.

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Shutterstock

Jarac

Jarčevi ulaze u svoj najjači finansijski ciklus. Trud, disciplina i odricanja konačno će se isplatiti. Mogući su veliki ugovori, dugoročne investicije i sigurni izvori prihoda. Helena Hathor ističe da Jarčevi postaju "magnet za novac".

Ilustracija horoskopskog znaka Jarac
Ilustracija horoskopskog znaka Jarac Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Devica

Za Device dolazi iznenadni preokret. Novac stiže kada ga najmanje očekuju, i to kroz dodatni posao, povrat starog duga ili pametnu odluku iz prošlosti. Ovo je period kada se finansijska briga pretvara u olakšanje.

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ribe

Ribe ulaze u fazu finansijskog čuda. Intuicija im donosi prave ljude i prave prilike. Mnogi mogu dobiti pomoć, poklon ili priliku koja menja celu godinu. Helena Hathor poručuje: "Ribe više ne rade za mrvice – vreme je za obilje."

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

(Kurir.rs/ Žena)

