Svake godine u ovo vreme muči nas isti problem – skidanje jelke. Uvek je teško oprostiti se od lepog drveta i ukrasa koji su nam proteklih nedelja popravljali raspoloženje i u dom unosili posebnu atmosferu, iako smo svesni da će se vratiti već za 11 meseci. Ne postoji univerzalno pravilo za uklanjanje praznične dekorcije. Taj proces nije ni brz ni lak, ali možete da napravite sopstvenu tradiciju u kojoj ćete uživati.

Najveći i najlepši raznici proleteli su dok smo trepnuli. Jelka se, bar u našim krajevima, uglavnom zadržava do Srpske nove godine, a kako je januar već odmakao, domaćice uveliko razmišljaju o oslobađanju prostora koji (još uvek) zauzima zelena lepotica. Mnoge će je skloniti sa setom, jer drvo koje su tako pažljivo kitile i koje je proteklih dana donosilo magičnu atmosferu i radost, sada mora da se skloni. Do sledećih praznika.

Foto: Profimedia

Ako je jelka prirodna, ne bi je trebalo bacati, grehota je. Posadite je u dvorištu ili u većoj saksiji na terasi, a ukoliko nemate takav prostor, poklonite je nekome ko ima. One trajnije, od "neprirodnih" materijala, lako je sklopiti, spakovati i odložiti na tavan, zajedno sa kutijom sa ukrasima. No, u Rusiji postoje neka pravila za skidanje novogodišnje jelke... Ako ih se budete pridržavali, veruje se da će vaš dom biće pun sreće i blagostanja.

U Rusiji se, kao i kod nas, veruje da simbol praznika treba da krasi kuću do – kako je oni zovu – Stare nove godine, koja se, po julijanskom kalendaru, dočekuje u noći između 13. i 14. januara.Ako jelka bude stajala do tog datuma, narednih 12 meseci pratiće vas sreća. A i deca će vam biti zahvalna, posebno ako su mala, jer niko se praznicima ne raduje više od njih – i niko nije tužniji od njih kada ta euforija prođe.

Gde po feng šuiju treba postaviti jelku? Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Postoji i tradicija čuvanja zelene lepotice do 19. januara. Veruje se da se posle Bogojavljenja završava božićna sezona, a sa njom i praznična atmosfera čiji je centar upravo jelka. U narodu postoji i verovanje da pravo drvo treba ukloniti čim primetite da iglice opadaju više nego što bi trebalo. To se, kažu Rusi, smatra lošim znakom. Međutim, i bez toga će svaka domaćica zaključiti da iglice razbacane po kući nisu baš lep prizor.

S obzirom na vremenske prilike na početku 2026. godine, woman.ru navodi da je optimalan period za skidanje jelke između 14. i 19. januara. Uzmite u obzir lične želje, a pre svega stanje drveta. Ono prirodno moglo bi da počne da se suši zbog veštačkog grejanja koje dovodi do isušivanja vazduha, pa bi ga trebalo na vreme odneti na sigurno. U prirodu, gde i pripada.

Foto: Moritz Mller / Alamy / Alamy / Profimedia

Portal poručuje i da u ovom slučaju ne bi trebalo preterivati sa sujeverjem, jer vas može odvratiti od stvarnog života. Umesto toga, napravite sopstvenu tradiciju. Odredite datum za skidanje jelke, osmislite porodični ritual koji će biti ispunjen uspomenama i lepim željama za budućnost, zabavan koliko i ukrašavanje na početku praznične sezone.

Kada počnete sa procesom, setite se svih dobrih stvari koje su vam se dogodile u životu tokom protekle godine i zahvalite se na njima. Ne pristupajte sklanjanju jelke kao obavezi ili neprijatnom zadatku. Umesto toga, učinite to sa pozitivnim emocijama i mirom u duši.

