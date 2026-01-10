Slušaj vest

Iako nas neodoljivo privlače harizma i osećajnost ovog mističnog vodenog znaka, veza s njima ponekad može da bude pravi izazov. Zato vam donosimo nekoliko saveta koji će vam pomoći da bolje razumete Škorpije i uživate u intenzivnoj i strastvenoj vožnji koju veza s njima nudi.

Zašto su Škorpije na tako lošem glasu?

Svaki horoskopski znak ima svoje pozitivne i negativne strane, ali čini se da Škorpije posebno uživaju u svojoj reputaciji zastrašujućeg znaka. Spolja deluju čvrsto i neprobojno, ali kada ih jednom upoznate, shvatićete da je ovaj vodeni znak zapravo nežan i osetljiv.

Njihova loša reputacija delom potiče iz mitologije. Njihove vladajuće planete su Mars, bog rata, i Pluton, bog podzemlja. Ljudi se često boje Škorpija jer osećaju stvari intenzivnije od drugih znakova. Uz to su izuzetno intuitivni, pa je gotovo nemoguće prevariti ih. A kada je Škorpija ljuta ili povređena, budite sigurni da će isplanirati osvetu. Najčešće će samo "ubosti" onoga ko ih je povredio i nastaviti dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kako preživeti vezu sa Škorpijom?

Kao i kod samog ovog tajanstvenog i zbunjujućeg znaka, odgovor nije jednostavan.

Izbjegavajte dramu

Ovaj vodeni znak nema strpljenja za dramu - osim ako je njihova sopstvena. Stoga izbegavajte preterane reakcije u njihovom prisustvu. Njihov tipičan odgovor na teatralnost je ignorisanje poruka i poziva. Škorpije se ne libe da blokiraju ljude koji narušavaju njihov osećaj stabilnosti.

Neka oni vode igru - ili barem misle da je vode

Škorpije mogu biti sklone kontroli i ne vole iznenađenja. Preporučljivo je pustiti ih da preuzmu vođstvo u planiranju kako bi se ta energija neutralisala. Naravno, možete davati predloge, ali samo kada ih zatraže. Dozvolite im da preuzmu zasluge za ideje, čak i ako su vaše.

Foto: Profimedia

Ignorišite njihov "otrovni ubod"

Ubod Škorpije može biti bolan. Važno je znati da Škorpije mogu da reaguju u trenutku, ali to ne znači da će se dugo držati tih emocija. Imaju žestoku narav i mogu da planu kada ih neko "bocne". Pokušajte da im date prostora da se smire. Škorpije se obično izvine nakon što se ohlade.

Ostanite misteriozni

Kada komunicirate sa Škorpijom, neka poruke budu kratke i slatke. Uvek ih ostavite da žele još. Škorpije vole trud i rad na izgradnji veze. Da biste to postigli, morate da probudite njihovo interesovanje, što znači da treba da ostanete zagonetni, pogotovo na početku. Oni uživaju u rešavanju zagonetke koja ste vi.

Škorpija Foto: Profimedia

Poštujte njihovu ambiciju

Ambicija je pokretač Škorpija. Njihova želja za uspehom u svakom aspektu života može da dovede do nemilosrdnog ponašanja i igara moći. Škorpije se neće zaustaviti dok ne dobiju ono što žele. Najbolje je pustiti ih da rade po svom i podržati ih na njihovom putu - sve dok to ne šteti vama ili nekom drugom.

Zašto ih ipak obožavamo?

Iako mogu da budu mrzovoljni i intenzivni, Škorpijama je teško odoleti. One poseduju neverovatne osobine koje nas snažno privlače.

Škorpija Foto: Profimedia

Brutalno su iskreni

Budući da Škorpije mogu da čitaju između redova i nanjuše laž, izuzetno cene autentičnost. Ako otkriju da nešto krijete, vaš kredibilitet će biti trajno narušen. Trebaće dugo vremena da im vratite poverenje - ako ikada uspete. S njima je iskrenost uvek najbolja politika.

Žele da rastu s vama

Škorpije podstiču i prihvataju promene. Veruju u ljude koji su dokazali da mogu da se razviju u bolju verziju sebe. Nepokolebljiva ljubav pomaže ovom vodenom znaku da shvati da ljudi mogu da se transformišu ako to zaista žele i ulože trud - baš kao što to i oni sami mogu.

Foto: Profimedia

Njihove emocije su duboke

Škorpija se ne boji da ide u krajnosti i duboko izražava svoje emocije, što ih čini majstorima "ljubavnog bombardovanja". Dobra je vest da s njima ne morate da se suzdržavate. Poput talasa okeana, najbolje je pustiti da emocije slobodno teku.

Odanost im je drugo ime

Ne bi nas iznenadilo da je upravo Škorpija izmislila izraz "ride or die" - to je njihov životni moto. Ostaće odani onima do kojih im je stalo i braniće svoje prijatelje do kraja, čak i kada nisu u pravu. Na Škorpiju se uvek možete osloniti jer vam bezuslovno čuva leđa.

Bore se za ono u šta veruju

Jednom kada Škorpija donese odluku, izuzetno je teško odgovoriti je od nje. Njihova fiksna energija podstiče ih da se bore za ono što najviše žele, bez obzira na posledice. Sve dok im je nešto na umu i u srcu, hrabro će istrajati i neće odustati dok ne postignu svoj cilj.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Pevač došao da promoviše pesmu, a postao dežurni astrolog na radiju