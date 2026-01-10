Slušaj vest

Tiktoker koji stoji iza profila "Dine With Kent", Amerikanac Kent Baris, posetio je jedan restoran u Bosni i Hercegovini, gde je probao ćevape i burek. Kent je u svom serijalu videa već jednom bio u bosanskom restoranu i probao sarmu, ali mu se ona, na iznenađenje mnogih Balkanaca, nije dopala.

Zato su mu pratioci poreklom s Balkana brzo preporučili da pokuša ponovo, ali ovaj put sa zicerima - burekom i ćevapima.

Vlasnik mu objasnio kako se jedu ćevapi

Kent je u restoranu sreo i vlasnika Kamala koji mu je objasnio kako se jedu ćevapi.

"Otkini komadić lepinje, namaži kajmak i samo prisloni na luk, sam će se zalepiti. I onda u taj komad stavi ćevap", objasnio mu je Kamal, a Kent je poprilično uživao.

Zatim je probao i burek, na koji je takođe namazao malo kajmaka, a osmeh je rekao sve: "Da, ovo je dobro!"

Sarmom nije oduševljen

Kent je u restoranu pitao koje je karakteristično tradicionalno jelo na ovim prostorima, a kada mu je objašnjeno od čega se pravi, poželeo je da proba, te su mu servirali sarmu uz krompir-pire.

Tiktoker je snimio trenutak degustacije sarme, a u sledećem trenutku videa vidimo ga ispred restorana, gde je kratko rekao:

"Ovo nije za mene", čime je jasno stavio do znanja da mu se tradicionalno jelo s naših prostora nije dopalo.

