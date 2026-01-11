Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi?

Sa prvim hladnim danima vraća se i ista rasprava: da li je pametnije ostaviti grejanje da radi neprekidno na nižoj temperaturi ili ga uključivati samo onda kada je zaista potrebno? Jedni veruju da tako "čuvaju toplotu", dok drugi tvrde da je to čisto bacanje novca. U isto vreme, gotovo da nema razgovora bez čuvenog pitanja: "Jeste li već upalili grejanje?"

Mit o stalnom grejanju

Iako zvuči razumno da će konstantna, blaga toplota biti ekonomičnija, stručnjaci upozoravaju da je to uglavnom zabluda. Ideja da grejanje koje radi ceo dan troši manje energije jednostavno ne stoji u praksi. Kada je sistem neprekidno uključen, kotao stalno radi kako bi održao istu temperaturu, čak i dok nikoga nema kod kuće. To znači kontinuiranu potrošnju energije i, posledično, veće račune.

Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi? Foto: Shutterstock

Grejanje po potrebi - gde ljudi greše

S druge strane, ako se prostor potpuno ohladi pa se grejanje uključi tek kasnije, potrebno je više energije da se soba ponovo zagreje. Upravo tu mnogi prave pogrešan zaključak i veruju da je stalno grejanje povoljnije. Međutim, u većini slučajeva, neprekidan rad sistema ipak košta više nego pametno, povremeno uključivanje.

Zašto je tajmer najpametnija opcija

Stručnjaci zato preporučuju upotrebu tajmera. On omogućava da se grejanje uključi onda kada vam je stvarno potrebno i isključi kada nema potrebe da radi. Nema zaboravljanja, nema grejanja praznog stana i nema nepotrebnog rasipanja energije. Tajmer se prilagođava vašem dnevnom ritmu i u većini situacija predstavlja najjednostavnije i najisplativije rešenje.

Da li je bolje grejati stan ceo dan ili samo po potrebi? Foto: Shutterstock

Izolacija - faktor koji mnogi zanemaruju

Ipak, prava ušteda ne počinje na termostatu, već u zidovima, prozorima i vratima. Ako je prostor loše izolovan, toplota će izlaziti napolje bez obzira na to kako koristite grejanje. U takvim uslovima, nijedna strategija neće doneti značajnu uštedu. Sa dobrom izolacijom, potrošnja energije opada u svakom scenariju.

Zaključak koji štedi novac

Suština nije u tome da li grejanje radi stalno ili povremeno, već koliko vaš dom uspeva da zadrži toplotu. Najisplativija kombinacija je jasno definisana: kvalitetna izolacija uz pametno vremenski podešeno grejanje. Sve ostalo je skupa improvizacija koja se brzo vidi na računu.

