Astrolozi za nedeljni horoskop kažu da će sedmica od 12. do 18. januara biti zanimljiva za većinu znakova. Saznajte šta vam predviđaju na polju lkubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ove sedmice dolazi do delimičnog poboljšanja privatnog života, ali su moguće sitne provokacije i rasprave koje vam ne idu u prilog. Ne reagujte impulsivno. Strpljenje i diplomatski pristup pomoći će vam da sačuvate ono što imate. Na poslu će vaše sposobnosti doći do izražaja. Radićete sa više zadovoljstva, iako će tempo povremeno biti naporan. Posebno ćete biti kreativni u zahtevnijim projektima. Prijaće vam druženje - dobar je trenutak da okupite prijatelje u opuštenoj atmosferi.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Potreba za sigurnošću biće naglašena, ali pazite da ne preterate u očekivanjima od drugih. Kada prihvatite da ne postoje apsolutne garancije, osećaćete se stabilnije. Na poslovnom planu važno je da budete realni i da ne kliznete u samosažaljenje. Saradnja i kompromisi sa kolegama donose najbolje rezultate. Držite se zlatne sredine u svemu.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Prihvatanje trenutne situacije doneće vam unutrašnji mir i zadovoljstvo u svakodnevnim sitnicama. Oni u dužim odnosima lakše će uživati u jednostavnosti, dok će slobodni biti skromniji u očekivanjima. Na poslu nastavljate sa tihom, ali efikasnom strategijom. Lako ćete se prilagođavati radu samostalno ili u timu, a dobra organizacija donosi uspeh. Ne zaboravite da se povremeno opustite.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Za Rakove ove sedmice moguće su manje emotivne brige koje će povremeno uticati na raspoloženje, ali neće biti ozbiljne. Posmatrajte ih kao priliku da unapredite odnos. Oni koji su sami dosta će razmišljati o svojim osećanjima. Poslovne obaveze biće vezane za saradnju sa drugima, pa budite otvoreni za različita mišljenja. Ako osetite umor, bolje rasporedite energiju i slušajte unutrašnji glas.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Odnosi sa drugima postaju topliji i stabilniji, a vi pokazujete više nežnosti i razumevanja. Slobodni Lavovi imaće više pažnje, ali bez velikih uzbuđenja - sve se odvija tiho i postepeno. Na poslu sagledavate širu sliku i pravite jasnije planove za dalje. Imaćete mnogo kontakata i veću odgovornost, ali ćete se dobro snaći. Obratite pažnju na ishranu.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Device će postepeno unositi blagu distancu u odnose, više iz potrebe da preispitate sopstvena osećanja nego zbog drugih. Na poslu napredujete malim, ali sigurnim koracima, uglavnom kroz praktično iskustvo. Bićete puni entuzijazma zbog novih saznanja, ali birajte kome ćete se poveravati. Otvorenost bez predrasuda biće vam od koristi..

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Predstoji mirniji period bez većih dešavanja. Može vam delovati monotono, ali je stabilno. Ne forsirajte uzbuđenja po svaku cenu. Na poslovnom planu obnavlja se saradnja kroz nove zahteve i izazove. Biće vam potrebno vreme da se prilagodite novim okolnostima, zato ne žurite i budite otvoreni za različite predloge.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Povremena frustracija neće vas sprečiti da vam okolnosti ipak više idu u korist nego protiv vas. Otvorenost i vera u pozitivan ishod mogu vam doneti lepa iznenađenja. Na poslu su mogući sukobi mišljenja, ali mudrim pristupom i spremnošću na saradnju pronaći ćete kompromis. Najvažnije je da ostanete dosledni sebi.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Bićete skloniji skrivanju pravih osećanja, što može uneti konfuziju u odnose. Pazite da ne propustite dobru priliku ili da neko ne odustane od vas zbog nejasnih signala. Na poslu ćete teško ćutati kada vam se prigovara. Oni na rukovodećim pozicijama biće pod većim pritiskom, dok će ostali imati nešto lakši period. Setite se svojih ranijih uspeha.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Najprijatnije ćete se osećati u kućnom okruženju, uz bliske ljude. Ipak, neki će želeti više društvenih aktivnosti sa prijateljima. Povremeno ćete želeti više strasti, ali shvatićete da sada nije pravi trenutak. Na poslu ćete balansirati između potrebe za samostalnošću i obaveze komunikacije sa drugima. Kompromisi su neophodni. Kretanje i fizička aktivnost doneće vam korist.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Za Vodolije ova sedmica donosi mir u odnosima može vas pomalo zbunjivati, ali iskoristite ga za dublje razumevanje sebe i drugih. Iako deluje neobično, može postati zanimljivo iskustvo. Na poslu će se činiti da pravite korak unazad da biste kasnije išli napred. Kada sagledate celinu, videćete da ipak napredujete. Poniznost i skromnost sada su važne lekcije.

Ribe

Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Komunikacija sa osobama suprotnog pola biće intenzivna, ali uglavnom površna. Prava bliskost i dublja osećanja još će malo sačekati. Na poslovnom planu, nakon analize dosadašnjih rezultata, nastavljate da gradite stabilnu budućnost. Pripreme su u toku i još nisu završene, ali nema razloga za nervozu - sve ide svojim tokom.

