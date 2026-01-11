Slušaj vest

Britanska novinarka Daily Mail-a ukrcala se na krstarenje italijanske kompanije koje je reklamirano kao porodični odmor, očekujući mir i opuštanje uz prelepe pejzaže i brodske sadržaje za sve uzraste.

Aplikacija umesto vodiča postala izvor šokantnih poruka

Međutim, umesto udobnog i bezbrižnog odmora, iskustvo se ubrzo pretvorilo u neprijatnu situaciju. Razlog je bila službena aplikacija broda, koja je trebalo da putnicima pruža informacije o aktivnostima, restoranima i rasporedu događaja.

Novinarka otkrila strašnu istinu o kruzerima

Novinarka je opisala da je bila potpuno šokirana količinom neprimerenih i vulgarnim poruka koje su stizale putem aplikacije. Umesto informacija o programima za decu ili porodičnim aktivnostima, platforma je postala mesto gde su se putnici dogovarali za seksualne susrete.

Costa Cruises kasnio sa reakcijom

Kompanija Costa Cruises nije odmah reagovala na zloupotrebe aplikacije, što je dodatno frustriralo putnike koji su očekivali sigurno i porodično okruženje.

Stručnjaci za digitalnu bezbednost naglašavaju da ovakve situacije pokazuju koliko je važno stalno nadzirati i moderisati digitalne platforme, naročito kada su namenjene porodicama i široj javnosti.

