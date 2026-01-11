Temperatura zimi na Antartiku spušta se i do - 62 stepena

Slušaj vest

Kada se pomene reč "pustinja", prva asocijacija su vrućina i beskrajni pesak, sa temperaturama koje često prelaze 50 stepeni. Najpoznatija je Sahara. Međutim, najveća pustinja na svetu zapravo nije peščana – to je Antarktik.

Pustinja prekrivena ledom i snegom

Ovaj kontinent je u potpunosti prekriven večitim snegom i slojevima leda koji se mere u kilometrima. Iako hladan, Antarktik je pustinja u pravom smislu reči, jer količina padavina koja se ovde zabeleži je izuzetno mala. Na nekim mestima unutrašnjosti kontinenta padne manje snega nego što padne kiše u Sahari, dok je prosečna godišnja količina padavina manja od 30 mm po kvadratnom metru – što je ekvivalent jednog jačeg letnjeg pljuska u Beogradu.

Temperature i ekstremni uslovi

Ekstremno niske temperature prate i orkanski vetrovi. Zimi se termometar spušta između -70 i -50°C, a najniža zabeležena temperatura dostigla je -89°C. Leti, unutrašnjost kontinenta je i dalje ledena, sa temperaturama od -30 do -20°C, dok na obalnim područjima temperatura leti može da pređe i 0°C.

Jedan snimak naučnika iz istraživačke baze pokazuje ekstremne uslove: kada su otvorili vrata svog boravka, orkanski vetar je sa -62°C dodatno pojačao osećaj hladnoće.

Bez stalnih stanovnika

Antarktik nema stalne stanovnike. Kontinent je dom za naučnike koji borave u istraživačkim stanicama i proučavaju ekstremne uslove, klimu i životnu sredinu ovog ledenog kontinenta.

Pogledajte video: Meteorolozi najavili minus kakav nije bio 40 godina