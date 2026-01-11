Slušaj vest

Januar će doneti pravi finansijski proboj za 2 horoskopska znaka: njihovi dugovi će početi da nestaju, a novac će im dolaziti na neočekivane načine.

Januar obećava da će biti mesec promena koje menjaju život. Za 2 horoskopska znaka on otvara vrata periodu finansijskog olakšanja i obilja - bez kredita, dugova ili stalne brige o novcu.

Novčani horoskop, ilustracija Foto: Shuterstock

Reč je o Blizancima i Strelcu. Oni neće imati knedlu u grlu pri pomisli na banke, plaćanja i beskrajnu borbu da sastave kraj s krajem. Sudbina je odlučila da igra fer i da izloži svoje karte na sto. Od prvih dana januara ova dva znaka će doživeti ono što se može nazvati samo finansijskim čudom: stari čvorovi će biti razvezani, a teret briga će bukvalno pasti sa njihovih ramena. Brojke u njihovom novčaniku i bankovnom računu konačno će prestati da ih plaše.

Ono što ljudi nazivaju "palo je s neba“ počeće da stupa na snagu u prvoj polovini januara. Iznenada stižu zaboravljene uplate ili stare dugove od kojih su odavno odustali, ili dobiti ponude koje stižu baš kada su najpotrebnije. Sve što je dugo stagniralo iznenada počinje da teče lako i brzo.

Blizanci: Jedna vest i vaš život se menja

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizance je prošla godina iscrpela očekivanjima i neplodnim razgovorima. Ali u januaru vaš oštar um će postati pravi magnet za novac. Slučajan susret, neočekivani poziv ili poruka od nekoga sa kim niste razgovarali neko vreme pokreće lanac događaja koji mogu jednom za svagda rešiti vaše dugogodišnje finansijske probleme.

To može biti ponuda za posao koja vam je ranije izmicala, ili zahvalnost za uslugu koju ste nekada učinili iskreno. Bez nepotrebne buke ili pompe, jednostavno shvatite u trenutku: konačno ste na čvrstom tlu. A miran san bez misli o novcu je možda najveće bogatstvo.

Strelac: Vaša izdržljivost se konačno isplati

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Oduvek ste sledili svoje srce - i često plaćali visoku cenu za to. Januar pretvara vašu hrabrost u opipljive finansijske rezultate. Ovo je vreme nagrade za strpljenje, za nevolje koje ste prećutkivali i za iskušenja koja ste dostojanstveno podneli.

Novac bi mogao doći iz više pravaca istovremeno: neočekivano nasledstvo, pobeda, unosan ugovor ili ponuda nazvana "šansa života". Prvi put posle dužeg vremena, više ne živite od plate do plate - i možete sebi priuštiti velikodušnost. Ta sloboda o kojoj ste sanjali kada ste zurili u svoj prazan novčanik postaje stvarnost.

