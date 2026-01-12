Slušaj vest

Početak nedelje donosi nova uzbuđenja horoskopskim znacima. Donosimo vam detaljan dnevni horoskop za sve pripadnike Zodijaka.

Ovan

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ćete imati pojačanu potrebu da stvari držite pod kontrolom, ali neće sve ići onako kako ste zamislili. Biće važno da pokažete strpljenje, naročito u komunikaciji sa bliskim ljudima. Poslovno, moguća je manja prepreka koja će vas naučiti važnoj lekciji. U ljubavi, izbegavajte impulsivne reakcije.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Pred vama je dan koji donosi stabilnost, ali i potrebu da se suočite sa nečim što ste duže vreme odlagali. Finansijska pitanja mogu doći u fokus. Emotivno, tražićete sigurnost i razumevanje, ali ćete morati jasno da kažete šta vam je potrebno.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Bićete raspoloženi za razgovore, dogovore i razmenu ideja. Informacije koje danas dobijete mogu vam biti veoma korisne u narednom periodu. U ljubavi, komunikacija je ključ svega, ali pazite da ne govorite previše bez razmišljanja.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ćete biti emotivniji nego inače, pa je važno da ne donosite odluke pod uticajem trenutnog raspoloženja. Porodične teme mogu zahtevati vašu pažnju. Na poslu je moguć sporiji tempo, ali će vam to pomoći da sagledate stvari jasnije.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Imaćete potrebu da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Dan je povoljan za kreativne aktivnosti i inicijativu. U ljubavi, partner može očekivati više pažnje nego inače, pa se potrudite da pronađete balans između obaveza i emocija.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Fokus će biti na obavezama i praktičnim pitanjima. Moguće je da ćete danas rešavati tuđe probleme, ali nemojte zaboraviti na sopstvene potrebe. Emotivno, dan je dobar za mirne razgovore i razjašnjavanje nesporazuma.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Očekuje vas dan u kojem ćete težiti harmoniji, ali ćete morati da donesete odluku koju ste izbegavali. U poslovnom okruženju biće važno da zauzmete jasan stav. U ljubavi, iskrenost može doneti olakšanje i bolju povezanost.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Intuicija će vam danas biti veoma naglašena. Osetićete kada treba da reagujete, a kada da se povučete. Na poslovnom planu moguće su važne spoznaje. Emotivno, strasti su pojačane, ali se savetuje oprez u ishitrenim reakcijama.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ćete želeti promenu i izlazak iz rutine. Moguće su neočekivane ponude ili pozivi. U ljubavi, bićete otvoreniji i spremni da izrazite ono što osećate. Pazite da ne preuzmete više obaveza nego što možete da ispunite.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Dan donosi odgovornosti, ali i priliku da pokažete svoju istrajnost. Poslovne teme biće u prvom planu. Emotivno, moguće je distanciranje ako se previše fokusirate na obaveze, pa pokušajte da pronađete vreme za bliske ljude.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Bićete puni ideja i želje da uradite nešto drugačije. Dan je povoljan za planiranje i razgovore o budućnosti. U ljubavi, možete poželeti više slobode, ali je važno da to objasnite na pravi način.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Očekuje vas dan u kojem ćete biti posebno osetljivi na tuđe emocije. Pomoć koju pružite nekome može vam doneti unutrašnje zadovoljstvo. Emotivno, potrebno vam je više nežnosti i razumevanja, a iskren razgovor može učiniti čuda.

