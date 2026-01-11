Slušaj vest

Početak januara mnogi dočekaju praznih džepova jer je praznična euforija uzela maha. Međutim, tri znaka horoskopa uskoro će mogić da odahnu jer će im novac stizati sa svih strana.

Prema astrološkim predviđanjima, ovi pripadnici Zodijaka u drugoj polovini meseca doživeće finansijski procvat.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovima se do kraja januara otvara prilika za značajan finansijski dobitak, najčešće kroz posao, bonus ili pametnu investiciju. Njihova upornost i strpljenje konačno dolaze na naplatu, a novac može stići iz izvora koji su ranije delovali neizvesno. Važno je da veruju svojoj proceni i ne propuste šansu iz straha.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije ulaze u period u kojem mogu neočekivano povećati prihode. Mogući su dobici kroz dogovore, nasledstvo, povraćaj starog duga ili uspešan poslovni potez koji su dugo planirali. Intuicija će im biti ključna, jer će tačno znati kada i gde treba da povuku pravi potez.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Jarčevi mogu do kraja januara doći do ozbiljnog finansijskog pomaka zahvaljujući svom radu i disciplini. Napredovanje, veća zarada ili nova poslovna ponuda donose im stabilnost i osećaj sigurnosti. Ovo je trenutak kada se njihov trud iz prethodnih meseci konačno materijalizuje.