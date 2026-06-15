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Kada se spomenu pustinje, asocijacija su pesak i vrelina, uz temperature i preko 50 stepeni. Najveća takva pustinja je Sahara. Međutim, najveća pustinja na svetu, ako se uzme i paramater padavina je Antarktik.

Ovo kopono u potpunosti je prekriveno večitim snegom i nekoliko kilometara debelim ledeom.

Ovo je najveća pustinja na svetu, gde padavina skoro i da nema, a unutar ledene mase ima manje padavina nego u Sahari, samo u obliku snega. Vazduh je ekstremno suv, a padne i manje od 30 mm padavina po kvadratom metru i to u proseku za godinu dana, što padne tokom jednog jačeg letnjeg pljuska u Beogradu.

Temperature se spuštaju i do -89 stepeni, zimi su od -70 do -50 u proseku, leti od -30 do -20, a iako ledeno, zatno ugodnije je na obalnom području, gde leti temperature prelaze 0°C.

Ekstremno niske temperature praćene su i orkanskim vetrovima, a jedan takav snimak pokazuje svu ekstremnost Antarktika, kada su naučnici koji borave u tom delu sveta, otvorili vrata svoga boravka, a temperatura je uz orkanski vetar bila -62°C.

Antarktik nema stalne stanovnike, već naučnike koji borave u naučnim bazama.

VIDEO: Sezonski rad na Antarktiku