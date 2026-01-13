Slušaj vest

Početak nedelje donosi nova uzbuđenja mnogim horoskopskim znacima. Donosimo vam detaljan dnevni horoskop za sve pripadnike Zodijaka.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Na poslu vas očekuju isključivo problemi koji su teški za rešavanje. Nemate motivaciju za rad. Odnos s bračnim partnerom je stabilan. Niste najbolje volje zbog posla, ali druga strana vas razume. Prilično ste nervozni.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Očekuje vas nova poslovna ponuda koja deluje prilično primamljivo. U nedoumici ste da li da je prihvatite. Razmišljate o bivšem partneru, ali verujete da su slabe šanse da dođe do pomirenja. Osećate se dobro.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Komunikacija je vaša jača strana. Odlazite na službeni put i obezbeđujete novi poslovni dogovor. Brak je ušao u krizni period. Razmišljate o razvodu. Mislite da odnos ne može da se popravi. Zdravlje je solidno.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Dešavanja na poslu shvatate previše lično. Osećate se loše i razmišljate da date otkaz. Krivite partnera za krizu u braku. Smeta vam što ne želi da se trudi oko vas. Imunitet vam je loš, a u psihološkom smislu niste jaki.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Plašite se za svoje radno mesto. Posao stagnira i jasno vam je da ne doprinosite na najbolji način kolektivu. Emotivna sfera vas ne zanima. Kad niste poslovno stabilni, nemate želju za vezom. Očekuju vas problemi s kolenima i zglobovima.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Sve obaveze vezane za domaći teren su u zastoju. Posao se sjajno odvija jedino ukoliko ima veze sa inostranstvom. Niste zainteresovani za emotivnu sferu. Distancirate se od partnera. Neraspoloženi ste.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Na poslu je sve uobičajeno. Normalno obavljate obaveze, bez problema ili teškoća. Zadovoljni ste finansijama. Pred vama je novo poznanstvo. Nikako da odlučite da li vam se druga strana dopada ili ne. Zdravlje je stabilno.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Saradnja sa inostranim partnerima je odlična. Očekujete da vam uplate novac. Prilično ste pasivni kad je emotivna sfera u pitanju, tako da nema nikakvih dešavanja. Psihički ste u minusu. Imate potrebu za samoćom.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Na poslu je sve uobičajeno. Bez ikakvih problema realizujete planove. Brinu vas finansije. Smatrate da niste dobro plaćeni. Brak je u krizi. Nemate volju da se borite za njega. Gledajte da ojačate imunitet, i to pod hitno.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Posao stagnira. Ne snalazite se najbolje s problemima. Nemate nikakvu ideju kako da ih prevaziđete. Polako se približavate simpatiji. Ne želite odmah da otkrijete svoje emocije i namere. Mogući su problemi s pritiskom.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Prilično ste optimistični i verujete da ćete uspeti da prevaziđete probleme. Bračni partner vam je u potpunosti posvećen i pruža vam podršku. Niste najbolje raspoloženi. Potrebni su vam odmor i izolacija.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ukoliko vaš posao ima veze s vojskom, veoma dobro se razvija. Partner je pod stresom i neraspoložen. Komunikacija nije harmonična. Dozvoljavate mu da vam pokvari raspoloženje. Zdravlje je stabilno.

