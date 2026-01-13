Slušaj vest

Zaleđeni trotoari svake zime odnose na hiljade povreda, a lekari upozoravaju da su padovi na ledu jedan od najčešćih uzroka preloma, posebno kod starijih osoba. Ipak, uz nekoliko jednostavnih pravila, rizik se može znatno smanjiti.

Stručnjaci savetuju da se po ledu hoda sporije nego inače, sitnim koracima, bez žurbe. Stopala treba postavljati celom površinom, a ne na prste ili pete. Ruke je najbolje držati blago raširene radi ravnoteže, ali ne u džepovima, jer tada telo nema kontrolu pri klizanju.

Važnu ulogu ima i obuća – ravni đonovi sa gumom i dubokim šarama pružaju mnogo bolji oslonac nego glatke čizme. Ako već dođe do klizanja, lekari savetuju da se pokuša spuštanje u čučanj, jer je pad sa manje visine blaži za zglobove i kičmu.

Naši stari su znali: Kako se nekada hodalo po ledu da se ne padne

Pre nego što su postojali posipanje soli i zimske službe, naši stari su imali svoja pravila za hod po ledu – i mnoga od njih važe i danas.

Narodno verovanje kaže da se po ledu hoda „kao po jajima“ – polako, bez naglih pokreta i sa blagim savijanjem kolena. Stariji su savetovali da se gleda nekoliko koraka unapred, a ne pravo pod noge, jer tako telo prirodnije drži ravnotežu.

Po poledici je najsigurnije hodati pingvin tehnikom Foto: Shutterstock

Poseban trik bio je nošenje štapa ili grane, koji su služili kao dodatni oslonac, naročito na nizbrdicama. Takođe, govorilo se da je bolje hodati po ivici trotoara ili po utabanim delovima, nego po sjajnom, „staklastom“ ledu.

Kako su govorili naši stari: nije sramota ići polako, sramota je pasti.

Ortopedi upozoravaju: Ovu grešku svi prave kad hodaju po ledu

Lekari ističu da je najveća greška instinktivno ispravljanje ruku pri padu. Upravo to najčešće dovodi do preloma ručnog zgloba ili podlaktice.

Ako dođe do gubitka ravnoteže, savet je da se telo opusti i pokuša da se pad „rasporedi“ – na bok ili zadnjicu, a ne direktno na ruke. Takođe, važno je izbegavati nošenje teških torbi koje pomeraju težište tela.

Poseban oprez preporučuje se osobama sa osteoporozom, visokim pritiskom i vrtoglavicama, jer je kod njih rizik od težih povreda znatno veći.

(Kurir.rs/Najžena)

