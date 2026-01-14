Slušaj vest

Ako ste za Spsku novu godinu preterali s pićem, napravite supu od crnog luka - mnogo ćete lakše preživeti i mamurluk i oporaviće vas za pet minuta!

Bilo da je sirov, dinstan ili pečen, crni luk je osnov mnogih jela. Možete i da ga karamelizujete, punite, stavite u rernu... Izbor je vaš, a čak i ako ga koristite skoro svaki put kada se nešto krčka, učinićete pravu stvar.

Crni luk zbog visokog sadržaja vitamina A i C zimi štiti od mnogih bolesti disajnih organa. U isto vreme, vitamin B relaksira nervni sistem, a njegovi minerali, posebno gvožđe i fosfor, teraju anemiju.

Supa od luka Foto: Profimedia

Sastojci:

• 500 g crnog luka

• 100 g polutvrdiog ili tvrdog sira

• 1,5 l pilećeg bujona

• 50 g putera

• 1 velika kašika šećera

• 1 velika kašika brašna

• 2 kašike crvenog vina

• baget

• so, biber

Brojni od nas prilikom sečenja crnog luka plaču Foto: Profimedia

Priprema:

1. Isecite tanko luk na poluprstenove, pa otopite puter u prigodnoj šerpi (izaberite onu koja ima deblje dno) i dinstajte luk 20 minuta na srednje jakoj vatri. Često ga mešajte, ne sme da zagori.

2. Kada luk postane žućkast, začinite ga prvo solju i biberom po želji.

3. Izmešajte luk i potom ga pospite šećerom i brašnom, propržite 10 minuta, takođe uz mešanje (da ne ostanu grudvice od brašna).

4. Prelijte luk polovinom vrućeg bujona, pustite da zavri i ostavite na laganoj vatri 15 minutam pa ulijte preostali bujon i crveno vino. Neka se supa kuva još 30-40 minuta.

5. Sipajte potom supu u vatrostalne posude i rasporedite kriške bageta ili prepečenog tosta lagano ih utapajući u supu s obe strane.

6. Pospite supu od luka narendanim sirom i pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 180 stepeni oko 5 - 6 minuta, da sir dobije zlatno smeđu boju.

