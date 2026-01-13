Slušaj vest

Većina zimskih praznika je prošla, a pred nama je doček Srpske nove godine, koju mnogi čekaju i posebno joj se raduju jer je Srbima draža nego "obična" Nova godina. U ponoć ćemo čestitati dragim ljudima ovaj pravoslavni praznik, poželeti sve najbolje u narednih u narednih godinu dana, a ovo su samo neke od čestitki koje možete uputiti porodici, prijateljima i dragim ljudima.

Foto: Shutterstock

1. S dalekog neba oslušni glas Boga - voli sebe i bližnjega svoga. Kada srce glas ti čuje, pusti neka poveruje. Zdravlje neka se u tvoj dom useli, neka su ti ukućani veseli. Neka te krepi vera slavna, srećna srpska pravoslavna!

2. Nova je godina vreme za slavlje, ja ti želim dobro zdravlje. Ostvari svaku svoju želju, život provedi u veselju, a sve što ti srcu nemir stvara, neka ti odnese godina stara. Srećna srpska Nova godina!

Proslava Srpske nove godine ispred Hrama Svetog Save Foto: Tanjug Oksana Toskić

3. Snage u srcu, u duši volje, molim se Gospodu da bude bolje, da narod srpski niko ne gazi, uvek da hodamo po pravoj stazi. Molim se za našu braću po veri, za dobre ljude, pa čak i zveri. Uzdam se uvek u veru slavnu i zato slavim Pravoslavnu. Srećna srpska Nova.

4. Dok čestitku šaljem ovu, pravoslavnu čekam novu, i krstim se sa tri prsta da nam bude vera čvrsta, i u ime pravoslavlja, srećna Srpska, puno zdravlja!

Vatromet za Srpsku Novu godinu kod Hrama Svetog Save Foto: Dragana Udovičić

5. Oj narode pravoslavni, slavi danas neka se znade da za srpstvo ima nade. Nek se čuje pesma, graja nek nas vera večno spaja. Srećna vam pravoslavna Nova godina.

