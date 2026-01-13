kako se vama sviđa

Kompanija Mattel predstavila je svoju prvu Barbiku sa autizmom, što je izazvalo snažne, ali podeljene reakcije javnosti. I dok mnogi ovaj potez vide kao važan korak ka inkluziji i vidljivosti osoba iz spektra autizma, deo stručne i aktivističke javnosti smatra da je reč o nedovoljno dubokoj i selektivnoj reprezentaciji.

Nova Barbika osmišljena je u saradnji sa organizacijom Autistic Self Advocacy Network, a njen dizajn uključuje elemente koji su deo svakodnevice mnogih osoba sa autizmom – slušalice za smanjenje senzorne preopterećenosti, takozvani „fidžet spiner“, kao i uređaj za augmentativnu i alternativnu komunikaciju.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Barbi lutka sa autizmom:

Prva Barbika sa autizmom koju je predstavio Mattel, sa slušalicama i komunikacionim uređajem Foto: Mattel / Ferrari / Profimedia

„Prepoznala sam svoju decu u toj lutki“

Majka troje dece iz oblasti Atlante, Britani Torton, čije su dve ćerke u spektru autizma, kaže da ju je nova Barbika odmah dirnula.

„Mislim da je sjajno što su konačno napravili lutku koja je zaista inkluzivna i koja predstavlja osobe sa autizmom“, istakla je ona.

Prema njenim rečima, detalji na lutki veoma verno oslikavaju svakodnevicu njene porodice.

„Moja najstarija i najmlađa ćerka imaju autizam. Moja ćerka svakodnevno koristi komunikacioni uređaj i slušalice, baš kao i ova Barbika“, rekla je Torton, dodajući da su upravo ti detalji njenoj najmlađoj ćerki najvažniji.

Dizajn koji prati ponašanja iz spektra

Barbi lutka sa autizmom Foto: Mattel / Ferrari / Profimedia

Iz Mattela su saopštili da Barbika ima pokretne laktove i zglobove kako bi mogla da izvodi pokrete poput mahanja rukama, poznatog i kao „stiming“, što je često ponašanje kod osoba sa autizmom. Takođe, njen pogled je blago skrenut u stranu, čime se simbolično prikazuje izbegavanje direktnog kontakta očima, karakteristično za deo ljudi iz spektra.

„Ovakve stvari mogu značajno da utiču na samopouzdanje dece i osećaj pripadnosti“, kaže Torton. „Mnogi ljudi ne razumeju dovoljno autizam, a ovakvi primeri mogu doprineti boljem razumevanju i podizanju svesti.“

Autizam ne izgleda isto kod svih

Podršku ovom potezu dala je i Dženifer Kuk, kouč za veze i zvezda Netfliksove emisije „Ljubav u spektru“ („Love on the Spectrum“), koja je i sama autistična, kao i članica upravnog odbora Američkog društva za autizam.

„Mislim da su mnogi očekivali neku stereotipnu, gotovo karikiranu verziju“, rekla je Kuk. „A istina je da autizam nema jedno lice – ne izgleda isto kod svih.“

Ona ističe da se i sama često susreće sa predrasudama.

„Često mi kažu: ‘Ne bih nikada rekla da imaš autizam.’ Postoji čak i šala: ‘Izvini, zaboravila sam danas da obučem majicu na kojoj piše da imam autizam’“, navela je.

Ipak, Kuk smatra da je nova Barbika važan simbolički korak.

Prva Barbika sa autizmom koju je predstavio Mattel, sa slušalicama i komunikacionim uređajem Foto: Mattel / Ferrari / Profimedia

„Vidi se da je u lik uloženo mnogo promišljanja i da joj je data sloboda da bude ono što jeste“, ocenila je ona.

Stručnjaci: Vidljivost je ključna

Pozitivan stav iznela je i dr Bjanka Bruks, psiholog iz dečje bolnice „Children’s Healthcare of Atlanta“.

„Vidljivost je od presudnog značaja kako bi se ljudi osećali viđeno i shvaćeno“, navela je ona u saopštenju. „Posebno je osnažujuće prikazati alternativne načine komunikacije.“

Kritike: „Najlakša verzija autizma“

Ipak, nisu svi zadovoljni. Nacionalni savet za teški autizam objavio je blog u kojem se navodi da Mattelova Barbika sa autizmom predstavlja samo „najmanji i najprivilegovaniji deo“ osoba iz spektra.

