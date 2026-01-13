Ovo je prva Barbika sa autizmom: Dva detalja je razlikuju od drugih lutki, a mreže gore od komentara
Kompanija Mattel predstavila je svoju prvu Barbiku sa autizmom, što je izazvalo snažne, ali podeljene reakcije javnosti. I dok mnogi ovaj potez vide kao važan korak ka inkluziji i vidljivosti osoba iz spektra autizma, deo stručne i aktivističke javnosti smatra da je reč o nedovoljno dubokoj i selektivnoj reprezentaciji.
Nova Barbika osmišljena je u saradnji sa organizacijom Autistic Self Advocacy Network, a njen dizajn uključuje elemente koji su deo svakodnevice mnogih osoba sa autizmom – slušalice za smanjenje senzorne preopterećenosti, takozvani „fidžet spiner“, kao i uređaj za augmentativnu i alternativnu komunikaciju.
„Prepoznala sam svoju decu u toj lutki“
Majka troje dece iz oblasti Atlante, Britani Torton, čije su dve ćerke u spektru autizma, kaže da ju je nova Barbika odmah dirnula.
„Mislim da je sjajno što su konačno napravili lutku koja je zaista inkluzivna i koja predstavlja osobe sa autizmom“, istakla je ona.
Prema njenim rečima, detalji na lutki veoma verno oslikavaju svakodnevicu njene porodice.
„Moja najstarija i najmlađa ćerka imaju autizam. Moja ćerka svakodnevno koristi komunikacioni uređaj i slušalice, baš kao i ova Barbika“, rekla je Torton, dodajući da su upravo ti detalji njenoj najmlađoj ćerki najvažniji.
Dizajn koji prati ponašanja iz spektra
Iz Mattela su saopštili da Barbika ima pokretne laktove i zglobove kako bi mogla da izvodi pokrete poput mahanja rukama, poznatog i kao „stiming“, što je često ponašanje kod osoba sa autizmom. Takođe, njen pogled je blago skrenut u stranu, čime se simbolično prikazuje izbegavanje direktnog kontakta očima, karakteristično za deo ljudi iz spektra.
„Ovakve stvari mogu značajno da utiču na samopouzdanje dece i osećaj pripadnosti“, kaže Torton. „Mnogi ljudi ne razumeju dovoljno autizam, a ovakvi primeri mogu doprineti boljem razumevanju i podizanju svesti.“
Autizam ne izgleda isto kod svih
Podršku ovom potezu dala je i Dženifer Kuk, kouč za veze i zvezda Netfliksove emisije „Ljubav u spektru“ („Love on the Spectrum“), koja je i sama autistična, kao i članica upravnog odbora Američkog društva za autizam.
„Mislim da su mnogi očekivali neku stereotipnu, gotovo karikiranu verziju“, rekla je Kuk. „A istina je da autizam nema jedno lice – ne izgleda isto kod svih.“
Ona ističe da se i sama često susreće sa predrasudama.
„Često mi kažu: ‘Ne bih nikada rekla da imaš autizam.’ Postoji čak i šala: ‘Izvini, zaboravila sam danas da obučem majicu na kojoj piše da imam autizam’“, navela je.
Ipak, Kuk smatra da je nova Barbika važan simbolički korak.
„Vidi se da je u lik uloženo mnogo promišljanja i da joj je data sloboda da bude ono što jeste“, ocenila je ona.
Stručnjaci: Vidljivost je ključna
Pozitivan stav iznela je i dr Bjanka Bruks, psiholog iz dečje bolnice „Children’s Healthcare of Atlanta“.
„Vidljivost je od presudnog značaja kako bi se ljudi osećali viđeno i shvaćeno“, navela je ona u saopštenju. „Posebno je osnažujuće prikazati alternativne načine komunikacije.“
Kritike: „Najlakša verzija autizma“
Ipak, nisu svi zadovoljni. Nacionalni savet za teški autizam objavio je blog u kojem se navodi da Mattelova Barbika sa autizmom predstavlja samo „najmanji i najprivilegovaniji deo“ osoba iz spektra.
