Slušaj vest

Iako Srpska nova godina nikada nije bila "zvaničan" praznik mnogi će je večeras ipak proslavljati, bilo u nekoj kafani, restoranu ili kod kuće, sa porodicom i prijateljima. Sudeći po ovom tekstu iz "Politike" koji je objavljen davnog 13. januara 1927. godine, nije se mnogo toga promenilo.

Arhiva "Politike" dostupna u Narodnoj biblioteci Srbije pravi je rudnik informacija i vremeplov koji nas vodi na početak 20. veka i jugoslovensku državu koja je tek bila u nastajanju.

Na osnovu ovog kratkog teksta koji vam prenosimo u celosti, dobijamo i mali uvid u to kako se u starom Beogradu nekada slavila Srpska Nova godina.

Foto: Youtube Printscreen/RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno

“Večeras kod…

Večeras će Beograđani imati prilike da dočekaju još jednu 1927. godinu.

Raznobojne plakate i letci, oglasne strane listova i naročite pozivnice preporučuju Beograđanima, za doček pravoslavne Nove godine, ovaj ili onaj lokal.

Mame vas vlasnici kafana, barova i drugih zabavišta, na sve moguće načine. Jedan vam preporučuje odlično staro vino, drugi prvoklasnu muziku, a treći prave gurmanske kobasice; mame vas tako bezdušno da prosto ni sami niste u stanju da znate gde ćete večeras početi, a gde završiti doček pravoslavne Nove godine.

Ako se danas do podne ne odlučite, lako se može dogoditi da večeras uopšte nigde ne izađete. A to bi bila šteta.

Foto: Printscreen/kaldrma.rs

Naročito se večeras gostima nadaju ruski lokali i oni tipično beogradski. Ovo je pravoslavna Nova godina pa veruju da će publika tražiti pravoslavni štimung. A gde pravoslavni štomung može da bude bez muzičara, ruske pesme i balalajka; bez mirisa crnoga luka i pečenih ćevapčića i dobroga vina! A to se ne može naći ni u jednom od onih sjajno osvetljenih lokala sa uglačanim parketima i sa velikim dvoranama kojima odjekuje džez. Zato se Čubura i Dorćol, a u prvom redu Skadarlija, nadaju večeras obilnoj poseti gospode iz centra.

U Skadarliji koja je odvajkada bila centar prestoničke boemije došlo se na jednu interesantnu ideju kako da se doček Nove godine provede što zanimljivije. U poznatom skadarlijskom lokalu “Bums-Keleru” biće priređena lutrija. To ne bi bilo ništa interesantno kada bi ta lutrija bila kao one koje su uobičajne u luksuznim lokalima centra, gde se na lutriji mogu dobiti ili sisančad ili krofne sa zlatnicima. Ali ovde će lutrijski zgoditak biti, ni manje ni više, nego glavom naš pesnik dobropoznati beogradski boem – Tin Ujević. Da, gospođe i gospodo, ako vas posluži sreća moći ćete večeras na lutriji kod Pere “Bumsa” dobiti nedostižnog Tina.

Tin Ujević Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Dobiti ga večeras to znači dobiti pravo da ga cele noći vodite sa sobom, da uživate u njegovoj duhovitosti i da se čudite njegovom apetitu i u jelu i u piću. Samo što postoji opasnost, ako se Tin raspoloži, onako kako to samo on ume, da sa njim zajedno osvanete u kakvoj kapiji ili pod nekim drvetom topčiderskog parka.

Zato dobro pazite da vam ovaj zgoditak ne presedne.”

Bonus video: