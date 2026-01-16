da li ste znali?

Mnogi vlasnici mačaka probude se usred noći, ne zbog alarma, već zato što im na glavi leži mačka. Teška je taman toliko da može ukočiti vrat vlasniku, a istovremeno dovoljno nežna da ju je teško pomeriti. Ipak, postavlja se pitanje, zašto baš glava, a ne noge ili stomak?

Razumevanje ove navike otkriva mnogo dublju priču o poverenju, toplini i povezanosti između ljudi i mačaka nego što se na prvi pogled čini.

Zašto upravo glava postaje mačji jastuk? Mačke retko rade nešto slučajno. Kada dosledno biraju jastuk i deo oko glave, kombinuju tri ključne stvari: toplinu, miris i feromone, te osećaj sigurnosti.

Foto: Shutterstock/Vika Hova

Tokom noći ljudsko telo zrači stabilnu toplinu, glava je najčešće otkrivena, a mirisi kože i kose za mačke su izuzetno prepoznatljivi. U blizini disanja i otkucaja srca mačka dobija svoj mali "paket sigurnosti" – zato se baš tu sklupča i zaspi.

Toplina i udobnost

Normalna telesna temperatura zdrave mačke kreće se oko 37,8-39,2 °C. Tokom sna ona može pasti za oko 1-2 °C, pa instinktivno traži dodatni izvor topline. Ljudski jastuk i područje oko glave idealni su jer su obično izvan pokrivača i zrače stabilnu toplinu tokom cele noći.

Mit da "najviše topline gubimo kroz glavu" delimično drži - oko 7–10% ukupne topline prolazi kroz glavu, što je dovoljno da mačke glavu vlasnika dožive kao mali, pouzdani radijator, posebno kada je ostatak tela pod pokrivačem.

Još jedan detalj je termoneutralna zona (TNZ) za domaće mačke - raspon temperature u kojem se ne moraju dodatno grejati ili hladiti. Za mačke je ona visoka, oko 30–38 °C. Dok je ljudima ugodnih 20–22 °C, mačkama je to često blaga "svežina", pa traže dodatnu toplinu i savršeno se uklapaju na ljudsku glavu.

Foto: melis, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Istraživanja ponašanja mačaka pokazuju da mace mogu provesti i do 70% vremena u aktivnom traženju udobne temperature i pozicije. Zato često biraju uzdignuta, mekana mesta - poput jastučnica - gde imaju dobar pregled prostora i dovoljno topline.

Mačka koja noću leži kod glave vlasnika obično nije samo "razmažena" - ona vrlo precizno bira mesto na kojem kombinuje toplinu, sigurnost i blizinu čoveka.

Praktični saveti:

Tanji ili manji jastuk pored glavnog jastuka može privući mačku da se premešta na njega.

Toplija soba smanjuje verovatnoću da mačka traži baš glavu vlasnika.

Ako smeta težina, lagano premestiti mačku niže – nagli pokreti mogu ugroziti poverenje.

Poznati miris, mačji feromoni i "ovo je moj čovek"

Mačke su opsednute mirisima. Koža, kosa i jastuk vlasnika puni su mirisnih tragova koji pomažu mački da prepozna vlasnika i smiri se. Kada se trlja glavom o lice ili spava na kosi, koristi žlezde na obrazima, ispod brade, između ušiju i uz usta za lučenje feromona. Slično važi i za jastučiće šapa.

Foto: melis, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovi feromoni stvaraju "grupni miris". Posebno se ističu frakcije F3, povezane sa označavanjem važnih mesta, i F4, vezane uz bliske socijalne odnose unutar "skupine". Kada se mačka trlja glavom ili spava na vlasnikovoj glavi, ona ga bukvalno označava kao "svojeg" – i sebi i drugim životinjama u domu.

Takođe, miris znoja i kože deluje kao sidro sigurnosti. U poznatom okruženju, uz jastuk vlasnika, mačka se smiruje čak i posle bučnih ili stresnih dana.

Sigurnost, poverenje i hormoni privrženosti

U prirodi mačići često spavaju uz glavu ili vrat majke – tu osećaju toplinu, vibracije disanja i siguran kontakt. Ovaj obrazac prenose i u dom: spavajući uz glavu vlasnika, dišu sinkronizovano, prate ritam disanja i otkucaje srca, dodatno se smirujući.

Ovo je snažan znak poverenja. Mačka bira mesto na kojem je najranjivija i potpuno opuštena. Ako bira glavu vlasnika, znači da veruje da joj se tu ništa loše neće dogoditi. Veterinari i stručnjaci primećuju da ovakvo ponašanje češće pokazuju mačke snažno vezane uz ljude.

Hormon oksitocin, poznat kao "hormon privrženosti", takođe igra ulogu - češći dodir i nežna interakcija sa vlasnikom povećavaju nivo oksitocina u mački, dok odsustvo socijalnog kontakta menja i nivoe stresa. Dakle, prisustvo vlasnika mački mnogo znači.

Foto: Mariia Boiko / Alamy / Profimedia

Šta nam mačka poručuje kada spava kod glave

Kombinacija topline, mirisa, feromona, osećaja sigurnosti i hormona privrženosti čini da spavanje kod glave postane jasna poruka:

"Ovde mi je najprijatnije, ovde sam sigurna i ovde sam kod kuće."

Možda se ljudima ne dopada zakočen vrat ujutru, ali razumevanje ponašanja mačaka menja pogled na ove noćne posete. U mekoj težini na jastuku krije se mnogo više od obične navike – tu je ceo odnos čoveka i mačke, sa svim nijansama poverenja, privrženosti i tihe, tople bliskosti.

(Kurir.rs/ Blic/ Grafo sistem print)

